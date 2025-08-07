نتانياهو: نريد تسليم غزة لقوات عربية لا تهددنا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في حديث لموقع "فوكس نيوز"، أننا "نريد تسليم غزة لقوات عربية لا تهددنا"، مضيفاً "ننوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل لكن لا نريد الاحتفاظ به وحكمه".

