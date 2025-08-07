الشيخ الخطيب: ليدع رئيس الجمهورية إلى جلسة حوار وطني للتوافق على حل يخرج البلاد من الازمة

اشار نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في بيان تعليقا على ما انتهت إليه جلسة مجلس الوزراء، الى "إن المبعوث الأميركي توم براك حقق هدفه في نقل المواجهة من لبنانية - إسرائيلية، إلى ​مواجهة سياسية​ داخل الحكومة اللبنانية، وأخرج الإسرائيلي من دائرة الاتهام أمام الرأي العام الدولي بأنه من لا يطبق الاتفاق ويمنع انتشار الجيش اللبناني في كامل الاراضي اللبنانية جنوب الليطاني كما ينص القرار الدولي".

ولفت الخطيب الى "إن رئيس الجمهورية بحكم انه المسؤول الاول وان الامور وصلت الى ازمة، فليدع الى جلسة حوار وطني للتوافق على حل يخرج البلاد من هذه الازمة".