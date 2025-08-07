النشرة: اصابات باستهداف سيارة على طريق المصنع اللبناني عند نقطة دير زنون

افاد مراسل الخليج 365 في البقاع، بسقوط اصابات ب​استهداف اسرائيلي​ لسيارة على طريق المصنع اللبناني عند نقطة دير زنون في البقاع الاوسط، وقد اشتعلت فيها النيران، وعلى الفور تحركت فرق الاسعاف الى مكان الاستهداف.

