أعلن جباة شركة "KVA" في دائرة مؤسسة كهرباء لبنان في بعلبك في بيان، "التوقف عن العمل بعد الإجحاف الذي حل بنا منذ ثلاثة أشهر، والذي طال لقمة عيشنا وعرق جبيننا، ومس قوت عيالنا، حيث بدأت الحسومات من رواتبنا والتي هي في الأساس لا تسمن ولا تغني من جوع".
وطالبوا "بإعادة الرواتب إلى ما كانت عليه قبل 3 أشهر، فلم تجد نفعا المطالبات المتعددة لإدارة شركة KVA، وما كنا نتمنى أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه، ولكن ضقنا ذرعا بالوضع المتردي والضائقة المالية التي نمر بها، وبالتالي فإن يدنا ممدودة للحوار والتفاوض لما فيه مصلحة الجميع".
كانت هذه تفاصيل خبر جباة شركة KVA في بعلبك أعلنوا التوقف عن العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.