جباة شركة KVA في بعلبك أعلنوا التوقف عن العمل

أعلن جباة شركة "KVA" في دائرة مؤسسة كهرباء لبنان في بعلبك في بيان، "التوقف عن العمل بعد الإجحاف الذي حل بنا منذ ثلاثة أشهر، والذي طال لقمة عيشنا وعرق جبيننا، ومس قوت عيالنا، حيث بدأت الحسومات من رواتبنا والتي هي في الأساس لا تسمن ولا تغني من جوع".

وطالبوا "بإعادة الرواتب إلى ما كانت عليه قبل 3 أشهر، فلم تجد نفعا المطالبات المتعددة لإدارة شركة KVA، وما كنا نتمنى أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه، ولكن ضقنا ذرعا بالوضع المتردي والضائقة المالية التي نمر بها، وبالتالي فإن يدنا ممدودة للحوار والتفاوض لما فيه مصلحة الجميع".