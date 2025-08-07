حيدر خلال جلسة الحكومة: لا يمكن الحديث عن سلاح المقاومة قبل انسحاب العدو وعودة الأسرى ووقف الاعتداءات والشروع بإعادة الإعمار

اوضح وزير العمل محمد حيدر خلال جلسة مجلس الوزراء المخصصة لبحث ورقة المبعوث الاميركي توماس بارّاك، إنه "ابن هالناس"، متسائلًا: "كيف بدي واجه أم شهيد أو شاب عم يعيش بقلق وجودي، وقلّه لازم يتنازل عن الضمانة الوحيدة يلي بتحميه؟".
وأكد حيدر أنه لا يمكن الحديث عن سلاح المقاومة قبل انسحاب العدو، وعودة الأسرى، ووقف الاعتداءات، والشروع بإعادة الإعمار، مشددًا على أنه يرفض تحمّل مسؤولية أي قرار يُشعر الناس بالظلم، أو يجعل الدولة تتخلّى عنهم.
