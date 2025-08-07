زار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، حيث تم البحث في ​قضايا وطنية​ وإنمائية. وأشار أبو فاعور، في بيان، إلى أنه "تداول مع الحجار في فكرة اقتراح قانون ينوي التقدم به إلى مجلس النواب، لإعطاء البلديات الصلاحية لمنح تراخيص إقامة خزانات جمع مياه الأمطار، على أن تكون تحت الارض وفي الأملاك الخاصة ومستوفية للشروط القانونية، بإعفاءات ضريبية، استدراكا للجفاف وأزمة المياه التي بدأت تستفحل".

كانت هذه تفاصيل خبر أبو فاعور عرض مع الحجار اقتراح قانون إعطاء البلديات صلاحية منح تراخيص إقامة خزانات جمع مياه الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.