صورة الطفل الغزاوي الجائع تدفع نتانياهو لمقاضاة نيويورك تايمز

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لشبكة فوكس نيوز أمس (الخميس) إنه يدرس رفع دعوى قضائية ضد صحيفة نيويورك تايمز بتهمة التشهير بسبب تقاريرها عن المجاعة في غزة.

قال نتانياهو لـ"بيل هيمر" من قناة فوكس نيوز خلال مقابلة: " يجب مقاضاة صحيفة نيويورك تايمز ". وأضاف: "أدرس حاليًا إمكانية مقاضاة صحيفة نيويورك تايمز ، لأنني أعتقد أنها تشهير واضح".

خلال المقابلة الحصرية التي فجر فيها نتانياهو الكثير من المفاجآت والقنابل السياسية، أشار إلى الصورة المنشورة على الصفحة الأولى من تقرير "الشباب والشيوخ والمرضى يموتون جوعًا في غزة: لا يوجد شيء".

وقال :"كانت الصورة لطفل صغير تحتضنه والدته. وكان المقال يهدف إلى تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية في غزة، ونشرت الصحيفة لاحقًا تصحيحًا، قائلةً إنها أقرت بأن الطفل الموجود في الصورة كان يعاني من حالة طبية سابقة ساهمت في ظهوره بهذا المرض، ولم يكن سببها الجوع، ولم يذكر المقال ولا تعليق الصورة هذه المعلومة، أعني، تضع صورة طفل يُفترض أنها تُمثل كل هؤلاء الأطفال الجائعين، ولكن وضعوا صورة طفل مصاب بالشلل الدماغي."

وأضاف نتانياهو إن تصحيحهم لم يكن كافيا، نشرت ( نيويورك تايمز) هذا الخبر، ثم صحّحته بنفيٍ بحجم طابع بريدي مدفون في الصفحات الأخيرة".

نيويورك تايمز: مستمرون في نشر تقارير عن غزة

وقال المتحدث باسم الصحيفة لقناة فوكس نيوز ديجيتال إن دعوى نتانياهو هي "دليل شائع بشكل متزايد" وأن مراسليهم سيواصلون تقديم التقارير عن غزة. وقال المتحدث باسم اليونيسف إن "الأطفال في غزة يعانون من سوء التغذية والجوع، كما وثق مراسلو صحيفة نيويورك تايمز وآخرون".

وتابعت الصحيف في ردها :"يشير السيد نتانياهو إلى تحديث أجريناه على تقرير حول تأثير أزمة الغذاء على السكان المدنيين. بعد النشر، علمنا أن الطفل الذي ظهر في التقرير - بالإضافة إلى معاناته من سوء تغذية حاد - كان يعاني أيضًا من مشاكل صحية سابقة. وقد أتاحت هذه المعلومات الإضافية للقراء فهمًا أعمق لوضعه، كما أضاف المتحدث.

وأضافت الصحيفة في الرد على نتانياهو :"إن محاولات تهديد وسائل الإعلام المستقلة التي تقدم معلومات حيوية والمساءلة للجمهور أصبحت للأسف من الأساليب الشائعة بشكل متزايد، ولكن الصحفيين يواصلون إرسال تقاريرهم من غزة لصالح صحيفة نيويورك تايمز، بشجاعة، وعلى الرغم من المخاطر الشخصية، حتى يتمكن القراء من رؤية عواقب الحرب بشكل مباشر".