رئيس وزراء ماليزيا يشيد بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين

استقبل رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، في مركز التجارة العالمي بالعاصمة كوالالمبور، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور صلاح البدير، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا مساعد السليم، ورئيس البرلمان الماليزي الدكتور جوهاري بن عبده، ووزير الشؤون الدينية الماليزي الدكتور محمد مختار.

ورحّب رئيس الوزراء الماليزي بالشيخ البدير، معربًا عن تقديره جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده في خدمة الإسلام والمسلمين، ورعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما، ونشر قيم الوسطية والاعتدال في مختلف أنحاء العالم.

من جهته، عبّر الشيخ صلاح البدير عن شكره لدولة رئيس الوزراء على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا حرص المملكة على تعزيز التعاون في مجالات الدعوة، ونشر الوسطية والاعتدال، وتبادل الخبرات في خدمة الإسلام والمسلمين.

وفي ختام اللقاء، قدّم فضيلته نسخة فاخرة من المصحف الشريف هديةً لدولة رئيس الوزراء.

يأتي هذا اللقاء ضمن برنامج زيارات أئمة الحرمين الشريفين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الروابط الأخوية بين المسلمين، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، وخدمة الإسلام والمسلمين حول العالم.