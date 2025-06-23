شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تُفاجئ المغتربين...رفع رسوم تجديد الإقامة بدءًا من اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفت مصادر مطلعة صحة الأنباء المتداولة بشأن رفع رسوم تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن هذه المعلومات تفتقر إلى الدقة، وأن الجهات الرسمية لم تصدر أي قرارات جديدة في هذا الشأن حتى اللحظة.



وبحسب ما تم تداوله، لا تزال رسوم تجديد الإقامة ثابتة على النحو التالي: 650 ريالًا سعوديًا للعاملين في القطاع الخاص، و2000 ريال للمرافقين، و600 ريال للعمالة المنزلية عند التجديد لمدة عام.



كما أوضحت المديرية العامة للجوازات أن شروط تجديد الإقامة لم يطرأ عليها أي تعديل، وتشمل: سريان صلاحية جواز السفر، وجود تأمين صحي، تسديد الرسوم، تسجيل البصمة والصورة، ووجود المقيم داخل المملكة أثناء عملية التجديد.



في السياق ذاته، تبقى فئات معينة معفاة من رسوم التجديد، أبرزها: الفتيات دون سن 18 عامًا، الطلاب الحاصلون على منح دراسية، مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، زوجات السعوديين غير السعوديات، وأبناء السعوديين من أمهات غير سعوديات.



وأكدت وزارة الداخلية على ضرورة التحقق من صحة المعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة عبر وسائل التواصل، داعيةً الجميع إلى استقاء الأخبار من القنوات الرسمية الموثوقة.



