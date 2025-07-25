شكرا لبحثكم عن خبر لاري إليسون.. الملياردير الذي أصبح ثاني أغنى شخص في العالم .. فمن هو الأول ؟! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لم يعد مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة "ميتا"، ثاني أغنى شخص في العالم، بعدما أطاح به لاري إليسون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "أوراكل، بحسب تصنيف بلومبرغ للمليارديرات.

ولاري إليسون، البالغ من العمر 80 عامًا، يعد مليارديرًا منذ عام 1993، وتُشكل أسهم وخيارات شركة "أوراكل" نحو 80% من إجمالي ثروته، وفقًا لوكالة "بلومبرغ".

وأفاد مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات أن ثروة لاري إليسون، بلغت 251 مليار دولار، بعدما ارتفعت بمقدار 59 مليار دولار منذ بداية العام.

وسجلت أسهم شركة "أوراكل" ارتفاعًا بنسبة 5.7% يوم الثلاثاء، عقب إعلان الولايات المتحدة السماح لشركات تصنيع الشرائح مثل "نفيديا" و"أدفانسد ميكرو ديفايسز" بتصدير بعض أشباه الموصلات إلى الصين، ما ساهم في تعزيز القيمة السوقية للشركة.

وخلال الشهر الماضي فقط، أضاف إليسون 26 مليار دولار إلى ثروته بفضل الأداء القوي لأسهم "أوراكل".

من هو لاري إليسون؟

أسس لاري إليسون شركة "أوراكل" عام 1977، وتولى منصب الرئيس التنفيذي حتى عام 2014.

ويقيم الملياردير في ولاية هاواي ويُقال إنه يمتلك جزيرة كاملة هناك، وفقًا لتقرير "بيزنس إنسايدر".

يُعد إليسون من كبار المستثمرين في شركتي "تسلا" و"سيلزفورس"، كما ورد أنه شغل عضوية مجلس إدارة شركة "أبل" في وقتٍ سابق.

انقطع إليسون عن الدراسة الجامعية وانتقل إلى مدينة بيركلي بولاية كاليفورنيا عام 1966، وكان عمره حينها 22 عامًا، في وقتٍ كانت فيه صناعة التكنولوجيا تشهد انطلاقة قوية في وادي السيليكون المجاور.

وفي عام 1977، تعاون مع بوب ماينر وإد أوتس لتأسيس شركة "مختبرات تطوير البرمجيات" بتمويل بلغ 2000 دولار فقط. وبعد سنوات قليلة، تحوّلت الشركة إلى اسمها المعروف "أوراكل".

يُعرف الملياردير لاري إليسون بحبه للهوايات الفاخرة مثل سباقات اليخوت واقتناء الساعات النادرة.

ويستعد ابنه، ديفيد إليسون، لتولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة "باراماونت" بعد اندماجها مع "سكاي دانس ميديا".

وكان إليسون قد وقع تعهد "العطاء" عام 2010، متعهدًا بالتبرع بـ95% من ثروته قبل وفاته.

وفي عام 2016، قدّم تبرعًا بقيمة 200 مليون دولار لمركز لعلاج السرطان في جامعة جنوب كاليفورنيا، بحسب مجلة "فوربس".

من هم أغنى أغنياء العالم؟

أغنى خمسة أشخاص في مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات هم:

إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا - 366 مليار دولار.

لاري إليسون، مؤسس أوراكل - 257 مليار دولار.

مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا - 247 مليار دولار.

جيف بيزوس، مؤسس أمازون - 243 مليار دولار.

ستيف بالمر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت - 174 مليار دولار.