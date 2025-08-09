شكرا لقرائتكم خبر عن 5 دول أوروبية تدين خطة إسرائيل لاحتلال غزة.. ومجلس الأمن ينعقد الأحد والان مع التفاصيل

دان وزراء خارجية أستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلاندا وبريطانيا، الجمعة، بشدة قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي شن عملية عسكرية جديدة واسعة النطاق في غزة.



وشدد الوزراء في بيان مشترك على أن "الخطط التي أعلنتها حكومة إسرائيل تنذر بانتهاك القانون الإنساني الدولي"، نقلا عن رويترز.

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على خطة للسيطرة على مدينة غزة، ليصعد بذلك العمليات العسكرية في القطاع الفلسطيني المدمر.

وأثارت هذه الخطوة الانتقادات في الداخل والخارج، الجمعة، مع تزايد المخاوف بشأن الحرب المستمرة منذ قرابة عامين.

وفي السياق، يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأحد، اجتماعا لمناقشة خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة، وفق ما أفادت 3 مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس، الجمعة. وتحدد في البداية السبت موعدا للاجتماع، قبل أن يؤجل إلى الأحد.



وينعقد الاجتماع المقرر عند الساعة 10 صباحا (2,00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش)، بطلب من أعضاء عدة في مجلس الأمن، في خضم قلق دولي متزايد إزاء الخطة الإسرائيلية.

وقال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة، رياض منصور، للصحافيين في وقت سابق: "بينما نتحدث، ستطلب دول عدة نيابة عنا وأصالة عن نفسها عقد اجتماع لمجلس الأمن".



إلى ذلك، أعلنت نائبة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني تريمبلي، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يعرب عن قلقه العميق إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية "السيطرة على غزة"، والذي قد يعرض المزيد من الأرواح للخطر.

وقالت المتحدثة للصحافيين: "يعرب الأمين العام عن قلقه البالغ إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية "السيطرة على مدينة غزة"، ويمثل هذا القرار تصعيدًا خطيرًا، ويهدد بتفاقم العواقب الكارثية بالفعل على ملايين الفلسطينيين، وقد يعرض حياة المزيد من الفلسطينيين، بمن فيهم الرهائن المتبقون، للخطر".

وأقر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، الجمعة، خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هدفها "السيطرة" على مدينة غزة في شمال القطاع المحاصر الذي يشهد أزمة إنسانية حادة ودمارا هائلا بعد 22 شهرا من الحرب.



وفي ما يلي أبرز ردود الفعل الدولية على الخطة الإسرائيلية



- الأمم المتحدة

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى الوقف الفوري لخطة الحكومة الإسرائيلية "الهادفة إلى السيطرة العسكرية التامة على قطاع غزة المحتل".

وقال تورك في بيان، إن ذلك "مخالف لقرار محكمة العدل الدولية القاضي بوجوب أن تضع إسرائيل حدا لاحتلالها في أقرب وقت ممكن وتحقيق حل الدولتين المتفق عليه وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم".

- حماس

اعتبرت حماس، الجمعة، أن الخطة "جريمة حرب مكتملة الأركان" تهدد حياة نحو "مليون شخص" وتعني "التضحية" بالأسرى الذين تحتجزهم في القطاع المحاصر.



وجاء في بيان أصدرته الحركة "ما أقرّه المجلس الوزاري الصهيوني من خطط لاحتلال مدينة غزة وإجلاء جميع سكانها، يشكِّل جريمة حرب مكتملة الأركان"، مضيفا أنه "استمرار لسياسة الإبادة والتهجير القسري والممارسات الوحشية التي ترقى إلى التطهير العرقي".

وحذّرت حماس "الاحتلال المجرم من أن هذه المغامرة الإجرامية ستكلفه أثمانا باهظة، ولن تكون نزهة".