شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد إنساني يهز القلوب: أبوان يحملان أطفالهما للخروج من منازل غمرها الماء بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في مشهد مؤلم ومؤثر من منطقة الحسوة بمدينة عدن، التقطت عدسة أحمد بن عامر لحظةً تُجسد عمق المعاناة الإنسانية، حين اضطر أبوان إلى حمل أطفالهما وسط السيول الجارفة، محاولين الخروج من منزلهم الذي غمرته المياه بشكل كامل.

هذا المشهد لم يكن الوحيد، فقد تكررت حالات النزوح اللحظي لسكان الأحياء المنخفضة التي لم تتحمل البنية التحتية فيها كميات الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى فيضان الشوارع ودخول المياه إلى عدد من المنازل.

شهود عيان أكدوا أن بعض العائلات لجأت إلى أسطح المنازل أو استخدمت أدوات بدائية لمساعدة الأطفال وكبار السن على التنقل، وسط غياب شبه تام لوسائل الإنقاذ السريعة.

