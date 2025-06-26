ظهور مفاجئ لأحمد السقا في عيد ميلاد مصوّرة.. وحذف الصور يثير التساؤلات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار النجم أحمد السقا حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره المفاجئ في عيد ميلاد المصوّرة الشهيرة شيرين شيحة، الذي أقامته وسط أجواء احتفالية بحضور عدد من النجوم، من بينهم نور النبوي وتارا عماد.

ونشرت شيحة عبر حسابها على “إنستغرام” مجموعة من الفيديوهات التي وثّقت لحظات الاحتفال، وظهر فيها السقا وهو يقف بجانبها ويغنّي لها بحماسة أمام قالب الحلوى، ما لفت أنظار المتابعين وأشعل التعليقات حول طبيعة العلاقة بين الطرفين.

الفيديوهات انتشرت سريعًا عبر مختلف المنصات، إلا أن المفاجأة كانت بقيام شيرين شيحة بحذف جميع صور عيد الميلاد لاحقًا، دون توضيح الأسباب، الأمر الذي زاد من تساؤلات الجمهور ودفع البعض للتكهن بوجود خلفيات خاصة وراء الحذف.

على الصعيد المهني، يترقّب أحمد السقا عرض أحدث أفلامه “أحمد وأحمد” المقرر طرحه في الثاني من تموز (يوليو) المقبل، ويُقدَّم الفيلم في قالب أكشن كوميدي من إخراج محمد علي وتأليف هيثم دبور، ويشاركه البطولة نخبة من النجوم، بينهم: أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، طارق لطفي، حاتم صلاح، علي صبحي، سامي مغاوري، وأحمد عبد الوهاب.