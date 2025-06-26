محمد رمضان يوضح حقيقة غيابه عن الدراما.. هل الأجر هو السبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في رسالة مصوّرة نشرها عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، هنّأ النجم محمد رمضان جمهوره بالسنة الهجرية الجديدة، وحرص في الوقت نفسه على الردّ على الشائعات المتداولة بشأن غيابه عن دراما رمضان هذا العام، نافياً أن يكون السبب مرتبطاً بأجره المرتفع.

وقال رمضان في الفيديو: “كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، ويا رب دايماً بخير وصحة وسلامة. بخصوص الإشاعات اللي بتقول إني غايب عن الدراما بسبب إن أجري عالي، ده كلام غير حقيقي، عمر الفلوس ما هتخلّيني أحرم جمهوري مني”.

وأوضح رمضان أن السبب الحقيقي وراء غيابه هو انشغاله الكامل بفيلمه السينمائي الجديد “أسد”، الذي استغرق وقتًا طويلاً في التحضير والتصوير، قائلاً: “الغياب علشان مركّز في السينما، وبالتحديد فيلم (أسد) اللي أخد وقت كبير جداً في التحضير والتصوير، ولما تشوفوه إن شاء الله هتفهموا إنه كان يستحق التفرّغ”.

ويُشار إلى أن آخر ظهور رمضاني للنجم محمد رمضان كان من خلال مسلسل “جعفر العمدة” الذي عُرض في موسم رمضان 2023، وشاركه في بطولته مجموعة من النجوم أبرزهم: زينة، مي كساب، هالة صدقي، أحمد داش، منذر رياحنة، إيمان العاصي، منة فضالي، وجوري بكر.