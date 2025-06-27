ياسمين رئيس تنسحب من “قتل اختياري”.. وهذه الفنانة بديلة لها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تسبّب تأخر تصوير مسلسل “قتل اختياري” لأكثر من عام، والذي كان من المقرر عرضه في موسم رمضان 2024، في انسحاب الفنانة ياسمين رئيس من العمل، بعد توقف المشروع لفترة طويلة نتيجة مشاكل إنتاجية عطّلت انطلاق التصوير.

وكشفت مصادر مطّلعة أن شركة الإنتاج أعلنت مؤخرًا عن تجاوز العقبات السابقة وبدء التحضيرات الفعلية لإعادة إطلاق العمل، على أن يُعرض خارج السباق الرمضاني. لكن رغم ذلك، أعلنت ياسمين رئيس عدم عودتها إلى المشروع، بسبب ارتباطها بأعمال أخرى في الفترة الحالية، ما دفع الجهة المنتجة للبحث عن بديلة.

وتم التعاقد رسميًا مع الفنانة الأردنية ركين سعد لتكون البطلة الجديدة للعمل، مع تغييرات كبيرة في هيكل المسلسل، حيث تقرر مضاعفة عدد الحلقات من 15 إلى 30 حلقة، ليُعرض على مدار شهر كامل. المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج محمد بكير.

وتشكّل هذه المشاركة عودة جديدة لركين سعد إلى الدراما المصرية، بعد تألقها في مسلسل “موعد مع الماضي”، الذي عُرض في ديسمبر 2024، وشاركت فيه ببطولة جماعية مع نخبة من النجوم، أبرزهم: آسر ياسين، محمود حميدة، شيرين رضا، شريف سلامة، محمد ثروت، محمد علاء، تامر نبيل، هدى المفتي، بالإضافة إلى ظهور خاص للفنانة صبا مبارك. وكان المسلسل من تأليف محمد المصري وإخراج السدير مسعود.