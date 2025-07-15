لقاء الخميسي تتحدث عن زواجها من محمد عبد المنصف وتؤكد ان الإحترام سر الاستمرار

حلّت الفنانة لقاء الخميسي ضيفة على برنامج "ست ستات"، والمذاع على قناة dmc، حيث تحدثت عن تفاصيل حياتها الزوجية، مؤكدة أن زوجها محمد عبدالمنصف، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق، يتمتع بشخصية هادئة تشبه الى حد كبير شخصية والدها، ما كان له أثر كبير في تقوية العلاقة بينهما.

وأوضحت لقاء: "محمد هادي جدًا وشبه بابا، ودي من الحاجات اللي بحبها فيه، لأنه ما بياخدش قراراته بسرعة وبيحب يفكر ويتأمل قبل أي خطوة".

وتحدثت أيضًا عن رأيها في الطلاق، معتبرة أنه ليس دائمًا الحل الأمثل، قائلة: "الانفصال مش نهاية كل خلاف، في حلول تانية زي التفاهم والمواجهة، والمهم إن يكون في حوار حقيقي بين الطرفين".

وعن ديناميكية العلاقة بينهما، علّقت: "أنا بطبعي صريحة جدًا وبقول كل حاجة، لكن عبدالمنصف شوية غامض، وده بيخلي العلاقة بينا مش مملة ومليانة مفاجآت".

واختتمت لقاء حديثها بالتأكيد على أن الاحترام المتبادل، والقدرة على احتواء الأزمات، هما العاملان الأساسيان في استمرارية زواجهما لسنوات طويلة، قائلة: "مفيش علاقة خالية من المشاكل، لكن المهم إزاي بنتعامل معاها بنضج ومسؤولية".

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