شكرا لقرائتكم خبر عن بكلمات مؤثرة لـ"الخليج 365".. سليم سحاب ينعى زياد الرحبانى ويوجه رسالة لفيروز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المايسترو سليم سحاب على رثاء الموسيقار الكبير زياد الرحباني من خلال تصريحات خاصة لموقع الخليج 365 أكد فيها أنه بمجرد العلم بالخبر حتي شعر بهزة شديدة وحزن كبير قائلاً : " بقلب يعتصره الألم وحسرة شديدة، أنعى صديقي، ،ورفيق دربي في عالم الموسيقى، الموسيقار الكبير العبقري اللبناني زياد الرحباني، فقد كان فنانٌ بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ومبدعٌ استثنائي ترك بصمة لا تُمحى في وجدان كل من استمع إلى ألحانه وعزفاته".

واستكمل سليم سحاب : " زياد لم يكن مجرد موسيقي، بل كان نبضًا حيًا من لبنان، يعكس بصدق آلامه وآماله، أفراحه وأحزانه، من خلال موسيقى لامست الروح ولامست القلوب، عزاؤنا الوحيد في هذا المصاب الجلل هو إرثه الفني الخالد الذي سيبقى يتردد صداه لأجيال قادمة، شاهدًا على عبقرية فنانٍ لم يتكرر".

كما توجه سليم سحاب برسالة إلى المطربة الكبيرة فيروز بقولها : "الفنانة الكبيرة التاريخيه فيروز، أتقدم بأحر التعازي والمواساة، لا كلمات تصف حجم هذا الفقد، ولكننا نؤمن بقضاء الله وقدره. فلتكن إرادة الله هي الصبر والسلوان، رحم الله زياد الرحباني وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

توفي الموسيقار والمسرحي اللبناني البارز زياد الرحباني، اليوم السبت، عن عمر ناهز 69 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة أثرت الموسيقى والمسرح العربي الحديث، وترك خلالها بصمة لا تُنسى فى الوجدان الثقافي اللبناني والعربي.

من هو زياد الرحباني ؟



زياد الرحباني، المولود في 1 يناير 1956، من أبرز الفنانين المجددين في الموسيقى العربية والمسرح السياسي الساخر، هو ابن الأسطورة فيروز والموسيقار الراحل عاصي الرحباني، ونشأ في بيئة فنية متميزة سرعان ما انطلق منها ليؤسس أسلوبه الخاص الذي يمزج بين العمق الفني، والفكاهة السوداء، والنقد السياسي الجريء.