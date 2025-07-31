شكرا لقرائتكم خبر عن رائد الموضة وصاحب بصمة موسيقية.. الجمهور ينتظر حفل الهضبة بمهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر جمهور الهضبة عمرو دياب حفله في مهرجان العلمين الجديدة بدورته الثالثة، غدا الجمعة 1 أغسطس على مسرح u arena، ودائما يضع عمرو دياب بصمته فى ألبوماته ويطور من الموسيقى التى يقدمها لكل محبيه على مر الزمان وبجانب الموسيقى هو رائد الموضة فى كليباته التى يقدمها.

وفترة الألفية طرح عمرو دياب ألبوم علم قلبى وصور فيديو كليب أنا عايش وظهر فيه النجم عمرو دياب يرتدى الآيس كاب في موضة جديدة اتبعها الشباب من بعده في نفس العام، بعد بلوفر كليب تملي معاك فى التسعينيات وفى كل حفله من حفلات عمرو دياب، يظهر الهضبة بلوك مختلف وشكل جديد، ولا يكرر إطلالته في أي حفله يحيها منذ زمن.

ويحيى النجم عمرو دياب حفلا غنائيا ضخما فى ساحة "U-ARENA" بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات الدورة الـ3 من مهرجان العلمين الجديدة 2025، يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس ، وخلال الحفل يغني الهضبة باقة من أغانيه، إلى جانب عدد من أغنيات ألبومه الجديد "ابتدينا".

فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة

ويأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، وأثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كافة ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

نجوم مهرجان العلمين الدورة الثالثة

ويحيى نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، الدورة الثالثة من مهرجان العلمين وهم عمرو دياب، والكينج محمد منير و أنغام، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، و رامى جمال و مروان بابلو، ليجي سي، ويجز، وفرقة كايروكي، مما يعزز من فعاليات المهرجان ويدفعه ليكون على رأس قائمة الفعاليات الصيفية المنتظرة.

جدير بالذكر أن النسخة الثانية من مهرجان العلمين، التي نظمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حققت نجاحًا كبيرًا، إذ انطلقت في يوليو العام الماضي واستهدفت جذب نحو مليوني زائر وسائح.