شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي من جنازة لطفي لبيب: فقدنا نجما كان مدرسة في الصبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، خلال جنازة الراحل لطفي لبيب، إننا فقدنا نجم كبير كان مدرسة في الصبر والدنيا لم تضحك له في البداية ولكن احتضنته بعد شقى.

وحرص نجوم الفن على المشاركة في تشييع جنازة الفنان الراحل لطفي لبيب منهم الفنان أشرف زكي وشريف منير ومحمود حميدة وسلوى محمد علي وبشرى وصبري فواز والشاعر ابراهيم عبد الفتاح والإعلامي أسامة منير والفنان ضياء عبد الخالق والفنان محمد مزرابان والمخرج مجدى احمد علي وطارق النهرى والمستشار أمير رمزي.



جنازة الراحل لطفي لبيب (3)



جنازة الراحل لطفي لبيب



حمزة العيلي



خالد كمال



ضياء عبد الخالق



مجدي أحمد علي



محمد مزربان



محمود حميدة



مراد مكرم



وزير الثقافة



أحمد فؤاد هنو



أسامة منير



أسرة الراحل لطفي لبيب



الأب بطرس دانيال



الدكتور أشرف زكي



الفنان محمود حميدة



المستشار أمير رمزي شقيق هاني رمزي



انهيار أسرة لطفي لبيب



جانب من الجنازة



جثمان لطفي لبيب (2)



جثمان لطفي لبيب



جنازة الراحل لطفي لبيب (2)



ومن المقرر أن يقام العزاء اليوم الخميس في نفس الكنيسة بدءًا من 6 مساء، ويستكمل العزاء بعد غدا السبت فى نفس المكان من الساعة 6 إلى العاشرة مساء.

معاناة لطفى لبيب من أزمات صحية متلاحقة

عانى الفنان الراحل لطفى لبيب خلال الأسابيع الماضية من أزمات صحية تسببت في مكوثه معظم الوقت في المستشفى، حيث نقل للمرة الأولى يوم 13 يوليو الماضى وتم احتجازه في غرفة الرعاية المركزة مع منع الزيارات عنه، وتحسنت حالته بعد تلقى العلاج وغادر المستشفى بعد 5 أيام وعاد إلى منزله.

لطفى لبيب تعرض لأزمة صحية جديدة أمس الثلاثاء وتم نقله إلى المستشفى مجدداً، ودخل غرفة العناية المركزة ولكن هذه المرة في حالة حرجة، وبعد ساعات قليلة، فقد الوعي تماماً ة فقدان للوعي وذلك بسبب نزيف بالحنجرة، وهو النزيف الذي تسبب في التهاب رؤي حاد لتتدهور حالته بشكل أكبر حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

مسيرة سينمائية حافلة

يتمتع الفنان لطفى لبيب بتاريخ كبير فى السينما والدراما، وعمل مع نجوم كبار مثل النجم الكبير عادل إمام فى عدد من الأفلام آخرها السفارة في العمارة عندما قدم شخصية السفير الإسرائيلى وقدمها بشكل محترف للغاية، كما عمل مع مى عز الدين، وحسن حسنى ومحمد سعد وأحمد مكى ونجوم آخرين ساندهم ووقف بجانبهم في ظهورهم في أولى بطولاتهم، قدم لبيب أكثر من 100 فيلم سينمائى، وأكثر من 30 عملا دراميا وعمل مع الزعيم في عفاريت عدلى علام وصاحب السعادة وغيرها من الأعمال.

لطفي لبيب يروي تفاصيل خدمته العسكرية فى سيناريو "الكتيبة 26"

ولم يكتفِ لطفى لبيب بالأعمال التى شارك في بطولاتها، إلا أنه قدم تقديم بعض المؤلفات فى حياته سواء للأطفال أو غيرهم، وكان قد صرح لطفى لبيب فى أحد اللقاءات التليفزيونية قائلاً: هذه مجموعة من مؤلفاتى الفنية، ومع ابتعادى عن التمثيل قررت كتابة بعض الأعمال الفنية أو الخواطر، ولعل من أبرز هذه الأعمال التى كتبتها سيناريو "الكتيبة 26"، والذى كشفت فيه كثيرًا من التفاصيل التى عشتها على مدار 6 سنوات هى مدة خدمتى كعسكرى بالجيش المصرى، وحضرت فيها انتصار حرب أكتوبر المجيدة.

آخر مشاركات لطفى لبيب الفنية

يشار إلى أن آخر مشاركات لطفى لبيب الفنية خلال فيلم "أنا وابن خالتي"، بطولة: سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادى مهنى، ميمى جمال، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، انتصار، سليمان عيد، الإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار عمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد صالح.