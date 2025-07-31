شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الثقافة عن خطة طموحة لاستعادة قوة الشركة القابضة للسينما ومحاولة إعادة نشاطها في دعم الصناعة السينمائية المصرية، والعودة للإنتاج والتوزيع وإدارة حقيقية لأملاك الدولة السينمائية. وفى السطور القادمة نتعرف على أعضاء مجلس إدارة الشركة المنوط بهم تحقيق هذا الحلم.

إيمان يونس

عميدة المعهد العالي للسينما تدرجت في التدريس به في قسم المونتاج حتى وصلت لمنصب العميدة.

عز الدين غنيم

واحد من أبرز رجال الصناعة حاليا و انقذ دور العرض المصرية بنقلها من تقنية العرض القديمة لعصر الديجيتال، وأنشأ الكثير من المهرجانات ودور العرض الكبيرة في مصر وخارجها.

حسين فهمي

نجم سسنمائي كبير ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

رامي السكري

منتج مصري اشتهر بتميزه وقدم العديد من الأعمال الفنية وأنتج عشرات الإعلانات، وعمل في العديد من المؤسسات البارزة مثل مؤسسة طارق نور وروتانا ونجوم ونايل إف إم.

محمد أبو سعدة

رئيس جهاز التنسيق الحضاري وأحد أبرز مسئولي وزارة الثقافة.