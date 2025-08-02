عمرو دياب يتألق في حفل العلمين ويفاجئ جمهوره بهذه الهدية

لقطات من حفل عمرو دياب

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مفاجأة عمرو دياب لجمهوره

كليب خطفوني

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 أغسطس 2025 01:09 مساءً - تألق الهضبةليلة أمس في حفله الغنائي الذي أقيم في مهرجان العلمين، ضمن فعاليات الدورة الثالثة، وفاجأ النجم جمهوره بحركة استثنائية وغير متوقعة، حيث ظهر على خشبة المسرح مدفع يطلق "تي شيرتات" كهدايا للجمهور.أشعل عمرو دياب حماس الجمهور منذ ظهوره على المسرح، وكعادته بدأ الحفل بمقطع فيديو عن مسيرته الفنية من البداية حتى الآن، وصور كل كليباته الغنائية قبل صعوده على المسرح، وعقب عرض الفيديو بدأ الهضبة عمرو دياب حفله، بأغنية "يا أنا يا لأ".وخلال الحفل، قدم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، منها: "ده لو اتساب"، و"بابا"، والتي كشف قبل غنائها عن تردده في طرحها، قائلاً: "كنت خايف منها لأن كلامها كتير وخُفت الناس متعرفش تحفظها، لكن الحقيقة إن تفاعل الجمهور فاجئني".كما اضطر عمرو دياب لتقديم أغنية "خطفوني" ثلاث مرات متتالية؛ بسبب تفاعل الجمهور اللافت معها، ووجّه تحية خاصة للملحن عمرو مصطفى، قائلاً: "بشكر كل الناس اللي اشتغلت معايا في الألبوم، وبشكر عمرو مصطفى اللي عمل لي أغنية مقسوم حلوة أوي وهي خطفوني. بقالنا كتير مشتغلناش سوا".وفي نهاية الحفل، قدم لجمهوره مدفع تيشيرتات، وتعتبر هذه اللقطة من الأمور المستحدثة في حفلات عمرو دياب، حيث لم يهتم في الأوقات السابقة بالتواصل مع الجمهور بهذه الطريقة أو تقديم هدايا.يشار إلى أن عمرو دياب فاجأ جمهوره ومحبيه خلال الأيام الماضية بكليب أغنيته الجديدة "خطفوني" برفقة ابنته "جانا"، والتي حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وحققت نسب مشاهدة بالملايين، وتصدرت ترند اليوتيوب بعد ساعات قليلة من طرحها.المميز في الكليب الغنائي هي الطريقة التي ظهرت بها ابنته "جانا"، فمع الدقائق الأولى بدأت تردد كلمات الأغنية "خطفوني عينيك خطفوني"، لتتوقف قليلاً لتخرج هاتفها المحمول لتتحدث مع والدها عمرو دياب: "بابا إنت فين يالا"، وهنا تأتي لحظة ظهور "دياب"، ليبدأ في الغناء ليرد على ابنته قائلاً: "إنت حبيبي حبيبي، كل ما فيك يا حبيبي يا حبيبي، أغلى الناس عندي في ترتيبي والباقي ييجي بعدين".يمكنكم قراءة: عمرو دياب برفقة أبنائه جانا وعبدالله في حفله الأخيرلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».