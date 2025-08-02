ماذا قالت مها الصغير بعد قرار منع ظهورها إعلاميًا وإحالتها للنيابة؟

أزمة مها الصغير

انفصال السقا ومها الصغير

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 أغسطس 2025 02:18 مساءً - علقت الإعلاميةخلال الساعات الماضية على قرار منع ظهورها إعلاميًا وإحالتها إلى النيابة العامة، وتأجيل عرض أحدث برامجها، والذي سيؤثر بدوره على مسيرتها الإعلامية خلال الفترة المقبلة.كتبت مها الصغير منشورًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل فيس بوك قالت فيه: "اللهم ارزقني رزقًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه، وارزقني من حيث لا أحتسب، وافتح لي أبواب الخير كلها، وبارك لي فيما أعطيتني".تفاعل عدد كبير من محبي مها الصغير مع هذا المنشور وتمنوا لها أن تتجاوز هذه الأزمة وتعود لممارسة حياتها الطبيعية من جديد.وكانت المذيعة مها الصغير قد حلت ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي خلال الفترة الماضية، وزعمت بأنها صاحبة 3 لوحات جرى عرضها في البرنامج، وتبين لاحقًا أن تلك اللوحات خاصة بـ3 فنانين أجانب، حيث تصاعد الأمر بشكلٍ كبير.عبرت الإعلامية مها الصغير عن استيائها الشديد بسبب واقعة " اللوحة" الشهيرة والتي نسبتها لنفسها خلال استضافتها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، لتقرر تقديم اعتذار رسمي لصاحبة اللوحة الفنانة الدنماركية "ليزا لاش نيلسون" ولكل الفنانين، وأيضاً للقائمين على البرنامج الذي ظهرت من خلاله وادعت أثناء لقائها بأنها هي من قامت برسم تلك اللوحات.وجاء اعتذار مها الصغير عبر منشور رسمي لها على حسابها الرسمي بـ "إنستغرام"، قالت من خلاله: "أنا غلطت في حق الفنانة الدانمركية ليزا وفي حق كل الفنانين و في حق المنبر اللي اتكلمت منه والأهم غلطت فى حق نفسي، مروري بأصعب ظروف فى حياتي لا يبرر لي ما حدث، أنا آسفة و زعلانة من نفسي".يُذكر أن أحمد السقا أعلن انفصاله عن مها الصغير في منشورٍ عبر حسابه الشخصي على فيسبوك قال فيه: "الناس اللي بتسأل.. أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ ستة أشهر، وتم الطلاق رسميًّا منذ شهرين تقريبًا، وأعيش حاليًّا لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين وأمي وأختي، وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر".وتابع السقا: "ومش عايز رغى ف الموضوع ده رجاء من الصفحات الخاصة والأخوة الصحفيين.... وسبحان مقلب القلوب ومبدلها وتمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم، ربنا يسعدها في حياتها المستقبلية واختياراتها... شكرًا".وأشار أحمد السقا إلى أن تأخر مها الصغير في إعلان خبر الانفصال تصرف في قمة الاحترام والرقي، حيث قال: "أعتقد أن أعلن بينما تأخرت هي ف الإعلان ففي هذا قمة الاحترام والرقي، ولها كامل الاحترام التى قد توضح هذه الرغبة قريبًا".

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