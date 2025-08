وفاة جيني سيلي أسطورة موسيقى الريف عن عمر يناهز 85 عامًا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 أغسطس 2025 02:18 مساءً - توفيت المغنية والمؤلفة الأميركية جيني سيلي (Jeannie Seely)، الحائزة على جائزة "غرامي" وإحدى أيقونات موسيقى الريف الأميركي (الكانتري)، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد معاناة مع مضاعفات ناتجة عن عدوى معوية، بحسب ما أكدته مصادر عائلية وإعلامية مساء الجمعة في ناشفيل.

وتأتي وفاتها بعد أقل من عام على رحيل زوجها المحامي جين وورد، الذي توفي في ديسمبر 2024 بعد معاناة مع مرض السرطان. وقد عانت سيلي خلال عام 2025 من سلسلة أزمات صحية متلاحقة، شملت عمليات جراحية متكررة في الظهر والبطن، وإقامة مطوّلة في العناية المركزة بسبب التهاب رئوي، ما جعل ظهورها الأخير على مسرح الأوبري في فبراير 2025 حدثًا مؤثرًا بامتياز.

طفلة الحالمة من بنسلفانيا... نحو "غراند أول أوبري"

وُلدت جيني سيلي في 6 يوليو 1940 في بلدة تايتوسفيل بولاية بنسلفانيا، ونشأت في بلدة تاونفيل المجاورة كأصغر أشقائها الأربعة. بدأت موهبتها الموسيقية مبكرًا، إذ ظهرت عبر الإذاعات والتلفزيون المحلي وهي لا تزال في عمر الطفولة. بعد المدرسة، عملت في قطاع البنوك بكاليفورنيا، قبل أن تنتقل إلى كتابة الأغاني وتوقّع عقدًا مع Challenge Records، ما مهّد لانتقالها إلى ناشفيل — مدينة الموسيقى التي احتضنت انطلاقتها الكبرى.

قالت سيلي في حديث سابق عام 2022: "كنت أعرف في عمر الثامنة ما أريد أن أكونه... وكنت أعلم أنني أريد أن أكون في الأوبري".

"Don't Touch Me" والانطلاقة الذهبية

في عام 1966، أطلقت سيلي أغنيتها الأبرز "Don’t Touch Me" من خلال شركة Monument Records، وهي من تأليف زوجها آنذاك، كاتب الأغاني الشهير هانك كوكران. وصلت الأغنية إلى المركز الثاني على قائمة "Hot Country Songs"، كما دخلت قائمة "Hot 100" الأميركية، لتمنحها أول فوز بجائزة غرامي لأفضل أداء صوتي نسائي في موسيقى الكانتري.

كما فتحت الأغنية لها أبواب "غراند أول أوبري Grand Ole Opry"، حيث أصبحت في العام التالي أول امرأة تقدم وتدير فقرات في هذا المسرح العريق — وهو إنجاز مهد الطريق لنساء أخريات. وقد بلغ عدد مشاركاتها على خشبة الأوبري 5,397 ظهورًا، لتُسجل كواحدة من أكثر الفنانين ظهورًا في تاريخ المسرح.

قالت عنها المغنية تيم أتود في تأبين مؤثر: "من الصعب تخيّل عالم بلا جيني سيلي... وستبقى أضواء الأوبري أقل توهجًا بدونها في الدائرة المركزية".

تمرد أنثوي وأسلوب ساخر لا يُنسى

لم تكن سيلي مجرد مغنية ناجحة، بل كانت أيضًا رائدة في كسر القيود المفروضة على النساء في صناعة الكانتري، سواء من خلال أزيائها غير التقليدية في عروض الأوبري أو مطالباتها المستمرة بحق النساء في تقديم الفقرات.

قالت في لقاء عام 2022: "كنت أُخبر الإدارة بأن ثلث المواهب نسائية، ومع ذلك يتم تهميشهن... كما أن النساء في الجمهور يتم تجاهلهن تمامًا".

وأشارت إلى حادثة شهيرة حين ارتدت تنورة قصيرة في أول ظهور لها، ما أثار امتعاض الإدارة آنذاك، فردّت عليهم قائلة: "هذا ما يرتديه الجميع في كاليفورنيا، والموضة قادمة إليكم... فلنعقد اتفاقًا: لن أدخل من الباب الخلفي بتنورة قصيرة، إذا لم تسمحوا لأحد بالدخول من الأمامي بها، لأنها ستنتشر".

تعاونات فنية وأغنيات خالدة

خلال أواخر الستينات وبداية السبعينات، تعاونت سيلي بشكل واسع مع المغني جاك غرين، وقدّما دويتوهات ناجحة أبرزها "Wish I Didn’t Have to Miss You" الذي وصل إلى المركز الثاني على قوائم الكانتري. كما أطلقت أكثر من 17 ألبومًا، وكان آخرها عام 2020 بعنوان An American Classic، والذي ضم تعاونات مع ويلي نيلسون، راي ستيفنز، ولوري مورغان.

أغانيها الأخرى التي تصدّرت قوائم الكانتري شملت:

"It’s Only Love" (1966)

"A Wanderin’ Man" (1967)

"I’ll Love You More (Than You Need)" (1968)

"Can I Sleep in Your Arms"، والتي أعاد غنائها لاحقًا ويلي نيلسون

"Lucky Ladies"

إضافة إلى تأليفها لأغنيات ناجحة لمغنين آخرين، مثل "Leavin’ and Sayin’ Goodbye" التي غنّاها فارون يونغ.

أوجاع الحياة وعودة متأخرة

تزوجت سيلي من هانك كوكران عام 1969، لكن زواجهما انتهى في 1981. كما أصيبت في حادث سيارة عام 1977 أدّى إلى إصابات خطيرة أثرت على مسيرتها الفنية. ورغم هذه الانتكاسات، عادت إلى الأضواء في التسعينات وشاركت في عروض مسرحية وموسيقية، من بينها The Best Little Whorehouse in Texas.

في 2010، تزوجت المحامي جين وورد، وظلت معه حتى وفاته أواخر عام 2024. واستمرت سيلي في الظهور على مسرح الأوبري حتى عام 2025، وظلت وفية لجمهورها حتى النهاية.

كما أطلقت في عام 2018 برنامجًا إذاعيًا على محطة SiriusXM بعنوان Sundays with Seely، شاركت من خلاله قصصها الغنائية وأرشيفها الفني، حتى أصبح البرنامج جزءًا من هويتها الإعلامية في سنواتها الأخيرة.

وداع الأصدقاء واحتفاء بالذكرى

عند وفاتها، تركت سيلي إرثًا غنائيًا وثقافيًا لا يُنسى، وصداقة عميقة مع رموز الغناء، من بينهم دوللي بارتون التي نعتها عبر "إنستغرام" قائلة: "عرفت جيني منذ بداياتنا في ناشفيل... كانت واحدة من أعز صديقاتي، وكانت من أعظم الأصوات في ناشفيل. ضحكنا كثيرًا، وبكينا كثيرًا، وسأفتقدها حقًا".

وسيُخصص عرض "غراند أول أوبري" في 2 أغسطس 2025 لتكريم ذكراها ومسيرتها الممتدة عبر العقود، من الطفلة التي عشقت المذياع إلى أيقونة وضعت بصمتها في قلب موسيقى الكانتري.

