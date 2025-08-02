حسن الرداد يكشف تفاصيل إصابته في القدم

إصابة حسن الرداد

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حسن الرداد يعود بفيلم جديد

View this post on Instagram A post shared by Hassan El Raddad (@hassanelraddad)

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 أغسطس 2025 02:18 مساءً - فاجأ الفنانجمهوره ومحبيه بتعرضه لإصابة في قدمه خلال الفترة الماضية وأنه ما زال في مرحلة العلاج.كشف حسن الرداد خلال لقاء مصور أجراه على هامش حضوره العرض الخاص لفيلم "" أنه تعرض لإصابة خلال لعبه لكرة القدم وقال: "معرفش حظي ماله، لعبت ماتشين كورة، وفي التالت حصل التمزق في رباط الأنكل، وبقيت أعرج وأنا ماشي. للأسف، ممنوع من التمرين دلوقتي، وبعمل جلسات علاج طبيعي بشكل منتظم"، وأشار الرداد إلى أن فترة العلاج قد تمتد لأسبوعين أو ثلاثة.تفاعل الجمهور مع هذا المقطع وتمنوا له الشفاء العاجل وأن يعود لممارسة حياته الطبيعية من جديد، خاصة بعدما أكد أنه يتناول أدوية مسكنة حتى يستطيع التحرك خارج المنزل.من جهه أخرى كان حسن الرداد قد اعتذر عن بطولة فيلم "سفاح التجمع"، وقال أنه غير متأكد من رغبته في تقديم هذا العمل، وهنأ أحمد الفيشاوي بهذه التجربة مؤكدًا أنه يمتلك موهبة فنية مميزة لا تقارن.وفي سياقٍ آخر، يعود الفنان حسن الرداد إلى شاشة السينما بفيلم جديد، لازال في مرحلة التحضيرات حتى الآن، وهو "طه الغريب" المأخوذ عن رواية تحمل الاسم ذاته، للكاتب محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن، ومن المُقرر انطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة، حيث قال في تصريحات إذاعية مؤخرًا: "إن شاء الله رواية طه الغريب أوعد الناس تبقى رواية مهمة ومختلفة جداً، والمشاعر الإنسانية فيها حلوة أوي، وقصة الحب رائعة ومختلفة، والشخصيات الموجودة في الفيلم كلها أبطال".ونافس الرداد، في موسم مسلسلات رمضان 2025، من خلال مسلسل "عقبال عندكم" والذي جمعه بزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، حيث ظهرا خلال الأحداث كزوجين يخوضان رحلة يتعرفان فيها إلى النماذج المختلفة من الأزواج، وفي كل حلقتين يظهران بشخصيات مختلفة من ناحية الشكل والملابس، وكذلك المهنة التي يعمل فيها كل واحد؛ ليواجها العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

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