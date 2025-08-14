أزمات صحية وحوادث مفاجئة تضرب عدداً من النجمات خلال الساعات الأخيرة

لبنى عبدالعزيز: ابتسامة رغم الألم

سكرين شوت من خاصية ستوري بحسابها الرسمي على إنستغرام

عمل درامي منتظَر

https://www.instagram.com/p/DL5NNAavA8U/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DL5NNAavA8U/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DL5NNAavA8U/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ليلى علوي: حادث وإصابات طفيفة

تعاوُن سينمائي

View this post on Instagram A post shared by VOX Studios (@voxstudiosmena)

حياة الفهد: أزمة صحية مقلقة

منع الزيارة عن حياة الفهد بأمر الأطباء

https://www.instagram.com/p/DNTh8gAI1bT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNTh8gAI1bT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNTh8gAI1bT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

آخر أعمال حياة الفهد الدرامية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 أغسطس 2025 08:10 مساءً - شهد الوسَط الفني خلال الساعات الماضية، تعرُّض العديد من النجمات لمواقف وأزمات صعبة، الأمر الذي أدخل القلق والخوف في نفوس المحيطين بهن، وأيضاً في نفوس جمهورهن ومحبيهن. ومن خلال السطور التالية، سوف نتعرّف إلى هؤلاء النجمات، والأزمات التي واجهنها.بشكل مفاجئ، أعلنت النجمة السعودية لبنى عبدالعزيز عن تعرُّضها لوعكة صحية، من دون الكشف عن أيّة تفاصيل تتعلق بها. وبسبب حِرص محبيها على الاطمئنان على حالتها لصحية، قررت نشر صورة لها عبْر خاصية "ستوري" التابعة لحسابها الرسمي على "إنستغرام"، وهي على سرير المستشفى. حرَصت من خلالها على طمأنة محبيها وجمهورها على حالتها، بعدما ظهرت مبتسمة ابتسامة خفيفة؛ رافعة أصبعيها بإشارة النصر.وقد أثار ظهور لبنى عبدالعزيز على هذا النحو سيلاً من التعليقات والدعوات من جمهورها وزملائها في الوسط الفني، الذين عبّروا عن محبتهم ودعمهم لها؛ متمنين لها الشفاء العاجل والعودة سريعاً إلى نشاطها الفني. فيما اعتبر البعض أن إطلالتها المليئة بالتفاؤل من داخل المستشفى، رسالةُ قوة وإلهام، تؤكد قدرتها على مواجهة الأزمات بابتسامة وعزيمة.يُذكر أن الفنانةتخوض تجرِبةً دراميةً جديدةً من خلال مسلسل "المحامية"، الذي يعَد أول عمل سعودي من نوعه، يستعرض الصراع المعقّد بين الواجب القانوني والمشاعر الإنسانية.وقد تصدّرت النجمة لبنى عبدالعزيز، الملصق الدعائي للعمل، والذي نشرته منصة "شاهد" عبْر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"؛ حيث ظهرت منفردة ممسكة بكلاكيت التصوير، في لقطة رمزية تعكس تصدُّرها للمشهد الدرامي بكلّ قوة وحضور.وجاء التعليق المرفَق بملصق المسلسل محملاً في مضمونه برسالة حماسية، جاء فيها: "المحامية- أول دراما سعودية تكشف الحرب الخفية بين العدالة والقلب. بدأنا رحلة التصوير. حتشوفوا قصة ما راح تنسوها". مما يعكس الطابع الإنساني المشوّق الذي يحمله العمل، الذي يفتح نافذة جديدة على القضايا القانونية من زاوية عاطفية عميقة.المسلسل من إخراج جاسم المهنا. وتأليف نورة العمري. ويشارك في بطولته إلى جانب لبنى عبدالعزيز كلٌّ من: محمد القس، عبدالرحمن بن نافع، سعد الشطي، ليلى مالك، وهاشم نجدي.بينما تعرّضت النجمة ليلى علوي لحادث سير، أثناء توجُّهها إلى إحدى القرى السياحية على طريق الساحل الشمالي لقضاء إجازة صيف 2025.وقد أثار الخبر حالة من القلق بين جمهورها وزملائها في الوسط الفني، الذين سارعوا للتواصل معها والاطمئنان على حالتها؛ متمنين لها السلامة والعودة السريعة إلى نشاطها الفني بعد هذه الواقعة.وبدورها، حرَصت "مريم" مدير أعمال الفنانة ليلى علوي، على طمأنة الجمهور بشأن تطورات الحالة الصحية؛ مؤكدة أن الأخيرة أُصيبت بكدمات متفرقة بالجسم، لاسيّما الكتف، وحدوث تلفيات بالسيارة. مؤكدة أن حالتها مستقرة حالياً.وتعكس هذه الحادثة، رغم خطورتها وقوة صدمتها، مدى حرص الفنانة ليلى علوي على مواجهة المواقف الصعبة بروح قوية وهدوء، فيما تُواصل تلقي رسائل الدعم والتمنيات بالشفاء من جمهورها وزملائها في الوسط الفني.يُذكر أن ليلى علوي تجدد تعاوُنها مع الفنان بيومي فؤاد، في فيلم جديد يحمل اسم "ابن مين فيهم". ويشاركهما البطولة: الفنان الشاب أحمد عصام السيد، بالإضافة إلى نخبة من النجوم سيتم الكشف عن أسمائهم قريباً. الفيلم من تأليف لؤي السيد. وإخراج هشام فتحي.تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول "رشدي" (بيومي فؤاد)، رجل أعمال متعدد الزيجات يعيش بلا التزامات؛ حتى تقتحم حياته المحامية الصارمة "ماجدة" (ليلى علوي)؛ لتبدأ بينهما سلسلة من المواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية، في رحلة مليئة بالصدامات للبحث عن ابنه الغامض. وتكشف الأحداث عن جوانب إنسانية جديدة في شخصية رشدي، وتطرح تساؤلات حول مفهوم العلاقات والمسؤولية.أما النجمة القديرةفقد تصدّر اسمها ترند منصات التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث الشهير "غوغل"، عقب إعلان إصابتها بجلطة. مما دفع عدداً كبيراً من النجوم والمشاهير إلى دعمها في أزمتها، من خلال رسائل عديدة نشروها عبْر صفحاتهم الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.وفي بيان رسمي، أعلن الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصناعة الترفيه، أن الحالة الصحية للفنانة تستدعي رعاية طبية دقيقة. موضحاً أن الفريق المعالِج قرر منع الزيارة عنها بشكل كامل خلال هذه الفترة؛ حفاظاً على سلامتها واستجابةً لتوصيات الأطباء.وطالب الاتحاد جمهور ومحبي حياة الفهد بالدعاء لها بالشفاء العاجل؛ مؤكداً أنها في أمَسّ الحاجة للدعم المعنوي؛ حتى تعود إلى أسرتها ومحبيها بكامل صحتها وعافيتها. وجاء في نص البيان الذي حمل عنوان "بيان بشأن الحالة الصحية للفنانة القديرة حياة الفهد": "نَودّ إعلام الجمهور الكريم بأن الفنانة القديرة حياة الفهد، نائب رئيس الاتحاد، قد تعرّضت لوعكة صحية مفاجئة، وعلى أثرها تم نقلها إلى المستشفى؛ حيث خضعت للفحوصات اللازمة، وتبيّن إصابتها بجلطة. وبأمر من الطبيب المعالِج، تم وضعها بالعناية الفائقة. والتزاماً بتعليماته؛ حيث قرر منع الزيارة عنها بشكل نهائي في هذه المرحلة؛ حرصاً على صحتها وسلامتها". وأضاف البيان: "نرجو من جميع محبيها الكرام، احترام خصوصيتها خلال هذه الفترة الحرجة، ونؤكد أننا سنوافيكم بآخر التطورات الصحية أولاً بأول، كما سيتم الإعلان عن إمكانية الزيارة في الوقت الذي يسمح به الطبيب المعالج، إن شاء الله".وتابع البيان: "نسأل الله العلي القدير أن يمُنّ عليها بالشفاء العاجل، وأن تعود إلى بيتها وجمهورها ومحبيها بصحة وعافية، ونتمنى من جمهورها ومحبيها الدعاء لها بالشفاء التام؛ فهي بأمَس الحاجة له. كما أود أن أشكر باسم أسرتها الكريمة وباسم الاتحاد، معالي وزيري الإعلام والصحة الموقّرين، والطاقم الطبي المعالج، على الاهتمام ومتابعة حالتها الصحية. رئيس الاتحاد خالد الراشد".

وكان آخرُ عمل قدّمته الفنانة حياة الفهد بالموسم الرمضاني الماضي، هو مسلسل "أفكار أمي". وتدور أحداثه حول "شاهة" المرأة القوية والمسيطرة التي تفرض كلّ شيء على أفراد أسرتها. وتدور بينها وبين أفراد الأسرة الكثير من القصص والحكايات المشوّقة. والعمل من ﺇﺧﺮاج باسل الخطيب. ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالمحسن الروضان. ومن بطولة: الفنانة حياة الفهد، إبراهيم الحساوي، زهرة الخرجي، شيماء علي، ريم أرحمة، حسين الحداد، هيلدا ياسين، ياسة، فاطمة البصيري، حسن البلام، عقيل الرئيسي، بالإضافة إلى آخرين.

يمكنكِ قراءة: حياة الفهد في حوار خاص لـ«الخليج 365»: عشقي للتاريخ دفعني لاختيار "سنوات الجريش" وهذه رسالتي للجمهورلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».