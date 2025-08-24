مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم الفنانة شيرين بدورته الـ41

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 أغسطس 2025 01:02 مساءً - أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، عن اختيار الفنانة الكبيرة شيرين لتكريمها خلال فعاليات دورته الـ41، المقرر إقامتها في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل. ويأتي هذا التكريم في إطار الدور الرائد الذي لعبته الفنانة شيرين في إثراء الحركة الفنية في مصر والعالم العربي، عبر مسيرة امتدت لعقود من الإبداع على خشبة المسرح، وشاشة السينما، ودراما التلفزيون، وكذلك مشاركتها الفاعلة في المهرجانات والفعاليات الثقافية، مما جعلها واحدة من العلامات المضيئة في تاريخ الفن المصري.

وقد تفاعل عدد كبير من الجمهور مع هذا الخبر، وأكدوا أن هذا التكريم مستحق لأن شيرين صاحبة مسيرة فنية طويلة قدمت خلالها باقة متنوعة من الشخصيات والأعمال التي لاقت نجاح جماهيري كبير.

محطات مضيئة في حياة شيرين

تُعد شيرين واحدة من أبرز نجمات التمثيل في مصر، حيث قدمت ما يقرب من 38 فيلمًا سينمائيًا من أشهرها الجحيم، دموع صاحبة الجلالة، الإرهابي، بخيت وعديلة، كما تألقت على خشبة المسرح بـ 84 مسرحية منها المتزوجون، البعبع، والزهر لما يلعب.

وفي الدراما التليفزيونية تركت شيرين بصمة واضحة من خلال أعمال مهمة مثل عيون، الظاهر بيبرس، جراند أوتيل، سابع جار، القاهرة كابول وأخيرًا سوق الكانتو.

دورها المؤثر في الحياة الفنية

وشاركتفي الحياة الثقافية والفنية من خلال عضويتها في لجان التحكيم، حيث تولت رئاسة لجنة التحكيم الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة، وكانت عضوًا بلجان تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكي ومهرجان الرباط السينمائي.

تحدثت شيرين في وقتٍ سابق عن مهنة التمثيل، وأكدت أن هذه المهنة تتطلب منها البحث والدراسة مشيرة إلى أن الشخصيات التي قدمتها ليست انعكاسًا لشخصيتها الحقيقية، بل نتاج اجتهاد مهني وفني.

يُشار إلى أن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط سيُقام هذا العام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

