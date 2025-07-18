شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 18 يوليو 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية، بنحو 10 جنيهات، وسط ترقب المستثمرين لتحركات الأسعار العالمية، وتواصل حالة الهدوء النسبي في الطلب.

وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلي على النحو التالي:

- سعر الذهب عيار 24 : سجل 5285 جنيهًا للجرام

-سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا : بلغ 4625 جنيهًا للجرام

- سعر الذهب عيار 18 : تراجع عند 3964 جنيهًا للجرام

- سعر الجنيه الذهب :بلغ 37000 جنيهًا

ويعزو تجار الذهب هذا الصعود إلى تذبذب سعر الأوقية عالميًا نسبيًا خلال الساعات الأخيرة، فضلًا عن تزايد الطلب المحلي على الشراء بسبب ارتفاع الأسعار واستمرار حالة الترقب لدى المستهلكين.

وتشير التوقعات إلى احتمال تحرك الأسعار خلال الفترة المقبلة، بحسب اتجاهات السوق العالمي وسعر الدولار، بالإضافة إلى القرارات الاقتصادية المرتقبة في الأسواق الدولية.

يُنصح الراغبون في الشراء أو البيع بمتابعة الأسعار لحظة بلحظة، خاصة في ظل تقلبات السوق وتأثره المستمر بالعوامل الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.