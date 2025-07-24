شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر.. تقلبات قوية وسط تداولات حذرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل سعر الذهب تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، اليوم الخميس، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً بين المستهلكين، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل سعر الذهب، عيار 21، اليوم الخميس، في مصر، 4640 جنيهًا للشراء، و4665 جنيهًا للبيع. سعر جرام الذهب عيار 24 تراجع سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الخميس، في مصر، إلى 5302.75 جنيه للشراء، و5331.5 جنيه للبيع. سعر جرام الذهب عيار 22 سجل سعر جرام الذهب، عيار 22، اليوم الخميس، في مصر، 4861 جنيهًا للشراء، و4887.25 جنيه للبيع. سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الخميس، في مصر، 3977.25 جنيه للشراء، و3998.5 جنيه للبيسع. سعر جرام الذهب عيار 14 وصل سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الخميس في مصر، 3093.25 جنيه للشراء، و3110 جنيهات للبيع. سعر جرام الذهب عيار 12 سجل سعر جرام الذهب، عيار 12، اليوم الخميس، في مصر، 2651.5 جنيه للشراء، و2665.75 جنيه للبيع. أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الخميس، 37,120 جنيهًا للشراء، و37,320 جنيهًا للبيع. وبلغ سعر أوقية الذهب 3366.02 دولار للشراء، و3366.31 دولار للبيع.

