البيتكوين في شهر يونيو: تراجع طفيف أم نهاية الصعود؟

شهد سعر البيتكوين انخفاض بنسبة 2.29% خلال 30 يوم المنتهية في 24 يونيو، في وقت واصلت فيه بعض أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل “إنفيديا” و”بالانتير” و”أوراكل”، تسجيل مكاسب قوية.

هذا الأداء الضعيف للعملة الرقمية الرائدة يطرح تساؤلات حول مستقبل السوق الصاعد، وما إذا كانت التوقعات بوصول السعر إلى 150-200 ألف دولار في 2025 لا تزال قائمة.

رغم أن سوق العملات المشفرة بطبيعته متقلب ويصعب التنبؤ به، إلا أن المستثمرين يستندون غالبا إلى أنماط تاريخية ومؤشرات فنية لتحديد قراراتهم.

أداء البيتكوين الأخير أربك الاتجاه الصاعد الذي استمر لأكثر من عام، خاصة بالمقارنة مع بعض أسهم التكنولوجيا التي سجلت نمو لافت خلال الفترة نفسها.

ففي حين انخفض سعر البيتكوين، ارتفعت أسهم “إنفيديا” بنسبة 9.15%، و”بالانتير” بنسبة 19.84%، و”أوراكل” بنسبة 32.5% خلال يونيو، ما يعكس تباين ملحوظ في اتجاهات السوق.

مع ذلك، لا يرى كثير من المحللين أن التراجع الحالي يشير إلى نهاية دورة الصعود.

فمخطط قوس قزح، الذي يستند إلى الاتجاهات التاريخية لسعر البيتكوين، يُظهر أن العملة لا تزال بعيدة عن ذروتها، ويقارن المرحلة الحالية بفترات مشابهة في 2017 و2020، حينما حققت العملة مكاسب ضخمة في غضون أشهر قليلة.

هذا ويتوقع الخبير الفني “بيتر براندت” أن يصل سعر البيتكوين إلى 150,000 دولار بحلول أغسطس أو سبتمبر، بينما عبّر “مايك نوفوغراتز”، مؤسس “Galaxy Digital”، عن ثقته في تجاوز هذا المستوى خلال الدورة الحالية.

وعليه يمكن القول أن البيتكوين قد تتأخر مؤقتا عن مواكبة أسهم التكنولوجيا، لكن المؤشرات التاريخية والتوقعات الصادرة عن كبار المستثمرين لا تزال تدعم إمكانية صعود قوي في المدى المتوسط إلى الطويل.

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