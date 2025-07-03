JD.com وAnt Group تدفعان نحو إصدار عملات مستقرة باليوان لمنافسة هيمنة الدولار الأمريكي

تام شمس - الخميس 3 يوليو 2025 03:46 مساءً - تسعى شركة JD.com، عملاق التجارة الإلكترونية الصينية، وAnt Group، الذراع المالية لمجموعة علي بابا، للضغط على بنك الشعب الصيني (PBOC) من أجل الموافقة على إصدار عملات مستقرة مدعومة باليوان الصيني، في محاولة لمواجهة الارتفاع العالمي للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي.

وبحسب تقرير لوكالة رويترز نُشر يوم الخميس نقلًا عن مصادر مطلعة، حثّت الشركتان المنظمين على السماح بإطلاق عملات مستقرة مدعومة باليوان الخارجي (أي اليوان المتداول خارج البر الرئيسي للصين) في هونغ كونغ، معتبرتين أن هذه الخطوة ستُعزز من دور اليوان في التجارة العالمية وتُقلّص من هيمنة الدولار.

ووفقًا للتقرير، أكدت شركة JD.com، خلال اجتماعات خاصة مع بنك الشعب الصيني، أن هناك حاجة ملحة لإطلاق عملات مستقرة باليوان لتعزيز الاستخدام الدولي للعملة الصينية.

وتستعد كل من JD.com وAnt Group، بحسب التقرير، لتقديم طلبات للحصول على تراخيص لإصدار عملات مستقرة في هونغ كونغ وسنغافورة. كما اقترحت JD.com بدء إصدار العملات المستقرة في هونغ كونغ، ثم التوسّع إلى مناطق التجارة الحرة في الصين، وسط تقارير تفيد بتلقّي ردود فعل أولية إيجابية من المنظمين.

ضعف كفاءة المدفوعات باليوان يُهدد هيمنة الدولار

في مايو، تراجع نصيب اليوان من المدفوعات العالمية إلى 2.89%، وهو أدنى مستوى له في نحو عامين، مقارنةً بحصة الدولار البالغة 48%، بحسب بيانات من منصة Swift أوردتها رويترز.

وحذّر وانغ يونغلي، النائب السابق لرئيس بنك الصين، الشهر الماضي من أن استمرار ضعف كفاءة المدفوعات العابرة للحدود باستخدام اليوان، مقارنةً بالعملات المستقرة المرتبطة بالدولار، يُمثل تهديدًا استراتيجيًا للصين.

تأتي هذه التحركات في وقت تسارع فيه هونغ كونغ لوضع إطار تنظيمي للعملات المستقرة. فقد أعلنت الأسبوع الماضي عن خطتها الجديدة للأصول الرقمية، التي تركز على تنظيم العملات المستقرة وتعزيز ترميز الأصول، ضمن إطار "LEAP" الذي يستهدف توفير وضوح قانوني، وتحفيز النمو، وتوسيع حالات الاستخدام الواقعي، وتطوير الكفاءات.

وسيشمل هذا الإطار الجديد نظام ترخيص لمصدري العملات المستقرة، من المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ في 1 أغسطس، لتسهيل تطوير حالات استخدام عملية.

JD.com تخطط للحصول على تراخيص عالمية

في يونيو، أعلن مؤسس JD.com، ليو تشيانغ دونغ، أن الشركة تعتزم "التقدّم بطلب للحصول على تراخيص العملات المستقرة في جميع الدول الرئيسية ذات العملات السيادية."

وجاء هذا الإعلان بعد أن كشف محافظ بنك الشعب الصيني، بان غونغ شنغ، عن خطة لإنشاء مركز دولي لتشغيل اليوان الرقمي في شنغهاي، ضمن جهود تهدف إلى تدويل العملة الصينية وتقليل الاعتماد العالمي على الدولار الأمريكي.

وأكد غونغ شنغ أن الصين تسعى إلى نظام نقدي عالمي "متعدد الأقطاب" تدعمه عدة عملات، بدلاً من الاعتماد الحالي على عدد محدود من العملات مثل الدولار واليورو.

وتُقدّر القيمة السوقية الحالية للعملات المستقرة بأكثر من 258 مليار دولار، وفقًا لبيانات CoinMarketCap، وجميع العملات العشر الأعلى من حيث القيمة السوقية مرتبطة بالدولار. وتُعد عملة EURC، المرتبطة باليورو، أكبر عملة مستقرة غير مرتبطة بالدولار، وتحتل المرتبة 11 عالميًا.