وزارة العدل الأمريكية تستعيد 40 ألف دولار من العملات الرقمية من عملية احتيال

تام شمس - الجمعة 4 يوليو 2025 03:47 مساءً - استعادت النيابة العامة الأمريكية 40,300 دولار من العملات الرقمية التي تم الحصول عليها من عملية احتيال عبر البريد الإلكتروني انتحلت صفة لجنة تنصيب ترامب–فانس، وفقًا لدعوى مدنية قدمتها المدعية العامة الأمريكية جينين فيريس بيرو.

ووفقًا لبيان صدر يوم الأربعاء عن وزارة العدل الأمريكية، تم خداع أحد المتبرعين لإرسال 250,300 دولار من عملة التيثر (USDT) على شبكة إيثريوم إلى محتالين تظاهروا بأنهم مسؤولون في اللجنة.

في 24 ديسمبر 2024، أرسل المحتالون بريدًا إلكترونيًا يبدو أنه صادر من ستيف ويتكوف، الرئيس المشارك للجنة تنصيب ترامب–فانس، مستخدمين نطاقًا مزيفًا هو (@t47lnaugural.com) حيث تم استبدال حرف "i" الصغير بحرف "l" لتضليل المتلقي.

وبعد يومين، قام الضحية بتحويل الأموال إلى محفظة عملات رقمية يسيطر عليها المحتالون، الذين قاموا بسرعة بغسل الأموال من خلال عدة محافظ رقمية.

مكتب التحقيقات الفيدرالي يستعيد 40 ألف دولار

تمكّن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من تتبع واسترداد 40,300 دولار من عملة USDT المسروقة باستخدام تحليلات البلوكتشين. وتسعى النيابة العامة الآن لإعادة هذه الأموال إلى الضحية عبر دعوى مصادرة مدنية.

وقال ستيفن جنسن، المدير المساعد لمكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن:

"عمليات الاحتيال بالانتحال تتخذ أشكالًا متعددة وتكلف الأمريكيين مليارات الدولارات سنويًا."

وحث الجمهور على التحقق من عناوين البريد الإلكتروني بدقة وعدم إرسال العملات الرقمية إلى جهات غير معروفة، مضيفًا:

"غالبًا ما يستخدم المحتالون اختلافات بسيطة لخداعك وكسب ثقتك. لا ترسل المال أو بطاقات الهدايا أو العملات الرقمية أو غيرها من الأصول إلى أشخاص لا تعرفهم شخصيًا أو لم تتفاعل معهم سوى عبر الإنترنت أو الهاتف."

في مايو 2024، أعلن دونالد ترامب أن حملته الرئاسية ستقبل التبرعات بالعملات الرقمية عبر منصة Coinbase Commerce. وأطلق حينها صفحة تبرعات رسمية تدعم عملات بيتكوين (BTC)، وإيثريوم (ETH)، ودوجكوين (DOGE)، وشيبا إينو (SHIB)، وXRP، وUSDC، وسولانا (SOL) وغيرها.

وزارة العدل تشيد بشركة Tether

أشادت وزارة العدل بدور شركة Tether في المساعدة على استعادة الأموال المسروقة، حيث تعاونت الشركة مع جهات إنفاذ القانون لتجميد الأصول وتحويلها.

وفي يونيو، شكرت الوزارة Tether أيضًا على مساعدتها في مصادرة حوالي 225 مليون دولار من عملة USDT المرتبطة بعملية احتيال ضخمة تُعرف باسم "ذبح الخنازير"، والتي استهدفت ضحايا في عدة دول.

وفي حادثة أخرى في مايو، رفعت وزارة العدل دعوى مصادرة مدنية للاستحواذ على أكثر من 24 مليون دولار من العملات الرقمية من المواطن الروسي رستم غالياموف، الذي اتُهم بتطوير برمجية Qakbot الخبيثة.