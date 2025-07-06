الخدمة السرية الأمريكية تصادر 400 مليون دولار من العملات المشفّرة

تام شمس - الأحد 6 يوليو 2025 09:47 مساءً - أفادت وكالة "بلومبيرغ" يوم السبت، نقلًا عن مصادر مطّلعة، بأن الخدمة السرية الأمريكية صادرت بهدوء ما يقرب من 400 مليون دولار من الأصول الرقمية على مدار العقد الماضي، مما يجعلها تمتلك واحدة من أكبر المحافظ الباردة للعملات المشفّرة في العالم.

ووفقًا لما قاله المحلل التحقيقي في الخدمة السرية، جيمي لام، لمسؤولين في إنفاذ القانون في برمودا الشهر الماضي، فإن مركز العمليات التحقيقية العالمية (GIOC) التابع للوكالة استخدم أدوات مفتوحة المصدر وتحليلات على البلوكشين، بالإضافة إلى كثير من الصبر، لتعقّب الأموال الرقمية.

ويُذكر أن معظم رصيد الوكالة من العملات المشفّرة محفوظ في محفظة واحدة باردة، وقد جاء نتيجة سلسلة من التحقيقات في عمليات الاحتيال الرقمي، التي تتضمن عادةً استدراج الضحايا إلى منصات استثمار وهمية في العملات المشفّرة. وغالبًا ما يرى الضحايا أرباحًا أولية، قبل أن تختفي المنصة فجأة ومعها ودائعهم.

وقال لام: "هكذا تتم الخدعة. يرسلون لك صورة لرجل أو امرأة جذّابين جدًا، لكن في الحقيقة، ربما يكون الأمر مجرد رجل مسن في روسيا".







تتبع المعاملات يكشف عن عمليات احتيال مشفّرة

تستخدم فرق التحليل في الخدمة السرية سجلات النطاقات، ومعاملات البلوكشين، وزلات استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) لتحديد هوية المحتالين. ففي إحدى القضايا، قادت دفعة مشفّرة المحققين إلى محفظة أخرى. وفي حالة أخرى، أدى انقطاع قصير في VPN إلى كشف عنوان IP ساعد في تتبع المسار الرقمي للخدعة.

وتقود كالي سميث استراتيجية الخدمة السرية في مجال العملات المشفّرة، وهي تدير فريقًا درّب مسؤولين في أكثر من 60 دولة على كشف الجرائم المالية الإلكترونية. وقالت سميث: "نركّز جهودنا على المناطق ذات الرقابة الضعيفة أو التي تبيع الإقامة للأجانب. وأحيانًا، بعد أسبوع واحد فقط من التدريب، يقولون لنا: لم نكن ندرك أن هذا يحدث في بلدنا".

وقد كشفت تحقيقات الوكالة عن أنواع مختلفة من الاحتيال، من خدع الاستثمار الرومانسي إلى قضايا الابتزاز الجنسي. في إحدى القضايا، أرسل مراهق من ولاية أيداهو صورة عارية إلى شخص غريب عبر الإنترنت، ثم تعرض لابتزاز مرتين بمبلغ 300 دولار قبل أن يبلغ الشرطة. وتتبع المحققون المدفوعات عبر مراهق آخر تم استخدامه كوسيط مالي، وصولًا إلى حساب مرتبط بجواز سفر نيجيري وحركة معاملات بلغت 4.1 ملايين دولار. وتم القبض على المشتبه به في مدينة غيلدفورد البريطانية، حيث لا يزال محتجزًا بانتظار تسليمه.

الاحتيال المشفّر يتصدر خسائر الإنترنت

أصبحت عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفّرة المسبب الأول لخسائر جرائم الإنترنت في الولايات المتحدة. وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن الأمريكيين أبلغوا عن سرقة 9.3 مليارات دولار من العملات المشفّرة في عام 2024، أي أكثر من نصف الخسائر الإجمالية لجرائم الإنترنت التي بلغت 16.6 مليار دولار في ذلك العام.

وفي النصف الأول من عام 2025، تجاوزت الخسائر الناتجة عن الاختراقات والاحتيالات والهجمات 2.47 مليار دولار، بزيادة تقارب 3% مقارنة بعام 2024.

وغالبًا ما تعتمد استعادة العملات المشفّرة المسروقة على تعاون الشركات العاملة في المجال. فقد ساعدت كل من كوينبيس وتيثر في قضايا بارزة، من خلال تحليل المعاملات وتجميد المحافظ. وتضمنت واحدة من أكبر عمليات الاسترداد الفردية استعادة 225 مليون دولار من عملة USDT مرتبطة بعمليات احتيال رومانسية.