هيئة SEC تمنح الموافقة على إنشاء واسترداد أسهم صناديق ETF للعملات المشفرة الفورية

وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على السماح بإنشاء واسترداد أسهم صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة الفورية بطريقة عينية، وهو تحول مهم عن النموذج السابق الذي كان يقتصر على التعامل النقدي فقط.
بمعنى أن في حالة انشاء أو استرداد أسهم من صناديق ETF الكريبتو فيمكن تحصيلها بالعملات الرقمية كخيار وليس النقد فقط مثلما كان عليه الحال من قبل.
وبحسب الهيئة، فإن هذا الإجراء سيتيح للمشاركين المعتمدين استخدام الأصول الرقمية الأساسية مثل البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH) بدلا من النقد عند إنشاء أو استرداد أسهم الصناديق.
ويُتوقع أن يساهم هذا التغيير في خفض تكاليف التداول وتقليص فروق الأسعار، ما يعزز كفاءة السوق ويزيد من دقة تتبع الأسعار مقارنة بالأصل الفعلي.
عبّر “بول أتكينز” رئيس هيئة SEC عن ترحيبه بهذه الخطوة، مؤكدا أنها تجعل هذه المنتجات الاستثمارية أكثر كفاءة وأقل تكلفة بالنسبة للمستثمرين.
بينما أشار “جيمي سيلواي”، مدير قسم التداول والأسواق، إلى أن القرار يوفر مرونة أكبر للمشاركين ويعزز من نضج سوق صناديق المؤشرات المتداولة القائمة على العملات المشفرة.
من جهته، اعتبر المحلل “إريك بالتشوناس” أن هذا القرار يشكل تحسين تقني محدود التأثير على المستثمرين الأفراد، لكنه يساهم في ترسيخ بنية تحتية أكثر كفاءة للصناديق.
تجدر الإشارة إلى أن السوق لا يزال ينتظر موافقة الهيئة على خطوة مهمة أخرى تتعلق بآليات الحفظ والتخزين لهذه الأصول، وهي خطوة يرى خبراء، مثل “نيت جيراسي”، أنها قد تكون التالية على جدول أعمال الهيئة.
كما وافقت الهيئة مؤخرا على عدد من المنتجات الأخرى، من ضمنها صناديق مؤشرات تجمع بين البيتكوين والايثيريوم، بالإضافة إلى خيارات مرنة على هذه الصناديق، مما يعكس توسع تدريجي في قبول الهيئة للمنتجات المرتبطة بالعملات الرقمية.
يُذكر أن صناديق الايثيريوم الفورية سجلت تدفقات إيجابية مستمرة على مدى 18 يوم متتالي، بإجمالي استثمارات جديدة وصلت لنحو 5.4 مليار دولار.
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