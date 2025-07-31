تقارير: Kraken تسعى لجمع 500 مليون دولار بتقييم 15 مليارًا قبيل طرح عام أولي محتمل في 2026

تام شمس - الخميس 31 يوليو 2025 12:36 صباحاً - تسعى منصة Kraken الأمريكية لتداول العملات المشفرة إلى جمع تمويل بقيمة 500 مليون دولار، بتقييم يُقدّر بـ 15 مليار دولار، بينما تضع نصب أعينها طرحًا عامًا أوليًا (IPO) محتملًا.

وأفادت صحيفة The Information يوم الثلاثاء، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن Kraken تُخطط لهذا التمويل الجديد، مشيرة إلى أن آخر تقييم للشركة كان في عام 2022 عند نحو 11 مليار دولار.

وكانت وكالة بلومبرغ قد ذكرت في مارس أن Kraken تستهدف الإدراج في الأسواق العامة في الربع الأول من عام 2026، مدفوعة ببيئة تنظيمية أكثر ملاءمة في ظل إدارة ترامب.

وقد تسعى الشركة إلى الاستفادة من الزخم الأخير في سوق الطروحات العامة الأولية، والتي حققت أرباحًا ضخمة لمنصات تداول مثل eToro ومُصدّر العملة المستقرة Circle Internet Group.

وبحسب CoinGecko، تسجل Kraken حاليًا حجم تداول يومي يبلغ حوالي 1.37 مليار دولار، وتُدرج أكثر من 1,100 زوج تداول، أي حوالي نصف حجم التداول الذي تسجله منافستها الأمريكية الرئيسية Coinbase، والتي يبلغ حجم تداولها 2.77 مليار دولار وتُدرج 448 زوجًا.

حجم تداول Kraken ظل مستقرًا نسبيًا. المصدر: CoinGecko

ولم ترد Kraken على الفور على طلب Cointelegraph للتعليق.

أسهم شركات العملات المشفرة تسجل مكاسب قوية

شهدت شركات العملات المشفرة مكاسب كبيرة هذا العام مع استمرار البيتكوين (BTC) في تسجيل قمم سعرية جديدة، وسعي المستثمرين إلى التعرض لهذا القطاع.

وقد أنهت Circle، مُصدّرة العملة المستقرة USDC، طرحًا عامًا أوليًا بقيمة مليار دولار في أوائل يونيو، وبدأت التداول في بورصة نيويورك بسعر 31 دولارًا للسهم، ثم ارتفعت بنسبة 484% لتُغلق يوم الثلاثاء عند أكثر من 181 دولارًا.

أما منصة التداول eToro المُرمزة (ETOR)، التي تقدم خدمات تداول الأسهم والعملات المشفرة، فقد بدأت التداول في بورصة ناسداك في مايو عند سعر 52 دولارًا، وارتفعت بنسبة 16.5% تقريبًا، وأغلقت آخر جلسة عند 60.71 دولارًا.

وفي المقابل، قفز سهم Coinbase المُرمز (COIN)، الذي طُرح للاكتتاب العام في 2021، بنسبة 50% منذ بداية عام 2025. كما ارتفع سهم منصة Robinhood Markets المُرمزة (HOOD)، التي توفر أيضًا خدمات تداول العملات المشفرة، بنسبة 162% حتى الآن خلال العام الجاري.

الطروحات العامة تتسارع بفضل التحوّل التنظيمي

تُعد Kraken أحدث شركة في مجال العملات المشفرة يُقال إنها تدرس الإدراج في البورصة، في ظل موجة من التنظيمات المؤيدة للعملات الرقمية وإغلاق العديد من القضايا التنظيمية ضد شركات التشفير في الولايات المتحدة.

وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قد أسقطت دعواها الطويلة ضد Kraken في مارس، وهي واحدة من عدة قضايا أوقفتها الهيئة منذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة.

ومن بين الشركات الأخرى التي طرحت أسهمها أو أعلنت نيتها للإدراج العام شركة Ripple للتكنولوجيا المالية، ومنصة التداول Gemini، وشركة البنية التحتية للأصول الرقمية ومراكز البيانات Galaxy Digital، ومدير الأصول الرقمية Grayscale، ومنصة التداول Bullish المدعومة من الملياردير بيتر ثيل.

Kraken توسّع حضورها في أوروبا

وفي يونيو، أطلقت Kraken تطبيقًا للمدفوعات من شخص إلى شخص يُدعى "Krak"، يُتيح للمستخدمين إرسال العملات النقدية والمشفرة عبر الحدود.

كما أعلنت الشركة عن قدرتها على توسيع خدماتها في الاتحاد الأوروبي بعد حصولها على ترخيص ضمن إطار "MiCA" لتنظيم الأصول المشفرة في يونيو.