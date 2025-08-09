عملة الريبل المستقرة RLUSD تتجاوز 600 مليون دولار في يوليو وسط توسع عالمي

سجلت عملة الريبل المستقرة “RLUSD” نمو قوي في يوليو، بزيادة 32.3% في العرض لتتجاوز قيمتها السوقية 600 مليون دولار، وهو ثاني أكبر نمو بين العملات المستقرة بعد USDe التابعة لـ “Ethena Labs”.

منذ مايو، تضاعف العرض تقريبا، مع قفزة من 309 مليون دولار إلى 455.3 مليون دولار بين مايو ويونيو، ونمو إضافي بنسبة 3% في أغسطس.

بلغ حجم التحويلات التراكمي لـ RLUSD نحو 11 مليار دولار في 2025، فيما سجل يوليو أعلى حجم تداول شهري على الإطلاق عند 3.3 مليار دولار، بزيادة 27% عن يونيو.

كما لم ينخفض حجم تداولها الشهري عن مليار دولار منذ أبريل.

تزامن هذا النمو مع خطوات استراتيجية من الريبل، شملت السعي للحصول على ميثاق مصرفي وطني وتسجيل العملة لدى إدارة الخدمات المالية في نيويورك، لتصبح أول عملة مستقرة تخضع لإشراف فيدرالي وولائي في الولايات المتحدة.

كما اختارت الريبل بنك “نيويورك ميلون” كشريك أمين، وعملت على توافق “RLUSD” مع معيار “MiCA” الأوروبي عبر قاعدة استراتيجية في “لوكسمبورغ”.

ورغم هذه الإنجازات، أبدى بعض الباحثين في البلوكشين، مثل “ZachXBT”، شكوكهم حول مدى واقعية قاعدة مستخدمي “RLUSD”، مشيرين إلى ثقة أكبر بمصدري عملات مستقرة آخرين مثل “Circle” و”Paxos” و”Tether”.

