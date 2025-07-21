شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. ارتفاع بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة الكبرى 38 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، كانت أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو
بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو لعام 2025.الفريق أحمد خليفة يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية
التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية .
يبدأ التقديم بـ كلية الشرطة لعام 2025 في 22 يوليو حتى 14 أغسطس للحاصلين على الثانوية وخريجي الجامعات من العام الماضي، ومن 31 يوليو حتى 28 أغسطس للحاصلين على الثانوية وخريجي الجامعات لهذا العام.
أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى، على الدعم الكامل الذى توليه الحكومة المصرية لدعم مشروعات التنمية فى تشاد، لاسيما فى مجالات البنية التحتية، الطاقة، التعليم، الصحة، الزراعة، وبناء القدرات.
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد السابع عشر من تقرير "الصادرات السلعية غير البترولية"، وهي إصدارة ربع سنوية تتناول نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري غير البترولي المصري خلال الفترة (الربع الأول 2024 - الربع الأول 2025)، بالإضافة إلى تطور الصادرات السلعية غير البترولية خلال نفس الفترة، كما تتناول عرضًا للميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين.وزير خارجية نيجيريا يعلن دعم بلاده ترشيح الدكتور خالد العنانى مديرا لليونسكو
شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الإثنين، في فعاليات منتدى الأعمال المصري-النيجيري والذي عُقد بالعاصمة النيجيرية أبوجا، بحضور يوسف توجار وزير الخارجية النيجيري والدكتور خالد العنانى مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو، وبمشاركة واسعة من ممثلي كبرى الشركات المصرية والنيجيرية، وممثلي الغرف التجارية والدوائر الاقتصادية في البلدين.
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن تطبيق البكالوريا سيكون على طلاب مدارس اللغات والحكومية "المدارس الخاصة لغات وعربى والمدارس التجريبية والمدارس الحكومية"، على طلاب الصف الأول الثانوى العام من العام الدراسى المقبل، مما يجعلها خيارًا متاحًا وميسرًا للجميع، مع ضمان العدالة من خلال حرية الاختيار بين النظام الجديد والقديم، حيث ستكون اختيارية للطلاب وسيكون للطالب حرية اختيار بين البكالوريا والثانوية العامة دون إجبار.
تشغل هيئة السكة الحديد، قطارا مخصوصا لتسهيل العودة الطوعية للأخوة السودانيين وذويهم لوطنهم، حيث أكدت وزارة النقل أن ذلك يأتى في إطار التعاون المشترك والعلاقات الأخوية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقة ، وفى إطار تنفيذ السكة الحديد لكافة الاجراءات التي تساهم في تيسير العودة الطوعية للأخوة السودانيين إلى السودان الشقيقة.
انتهت كنترولات الثانوية العامة من تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بجميع المواد الدراسية للثانوية العامة، كما بدأت الكنترولات فى تجهيز النتيجة تمهيدا لاعلانها قريبا.تأجيل الاستئناف فى قضية الطفل ياسين لجلسة 18 أغسطس المقبل
قررت محكمة استئناف جنايات دمنهور، برئاسة المستشار أشرف عياد، تأجيل جلسة الاستئناف فى قضية الطفل ياسين، لجلسة 18 أغسطس لحضور كبير الأطباء الشرعيين وضم أوراق علاج المتهم وأوارق نيابة أمن الدولة العليا بشأن أقوال شهود الإثبات والتحقيقات التي تمت معهم.
شهدت العاصمة الإسبانية مدريد مساء أمس، الأحد، وقفة احتجاجية نظمتها مجموعة من الناشطين أمام مقر بعثة المفوضية الأوروبية، تنديداً بالأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، وذلك في إطار حملة دولية للتضامن مع سكان القطاع.119 شخصا ضحايا سقوط طائرة على حرم مدرسة وكلية فى بنجلاديش.. صور
ارتفعت حصيلة تحطم طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو البنغالى اليوم الاثنين، على حرم مدرسة وكلية مايلستون فى شمال العاصمة البنجلاديشية دكا، إلى 19 قتيلا وأكثر من 100 مصاب .الطقس غدا.. ارتفاع بدرجات الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة
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