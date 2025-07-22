شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: ثورة 23 يوليو غيرت مجرى التاريخ وأرست دعائم العدالة الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه بقدوم ذكرى ثورة 23 يوليو كل عام، نستعيد بكل الفخر والاعتزاز ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 المجيدة، تلك الثورة التى غيرت مجرى التاريخ المصرى، وأرست دعائم العدالة الاجتماعية، ورفعت راية الكرامة الوطنية، وفتحت الباب أمام بناء دولة قوية ذات سيادة واستقلال.

وأضاف الاتحاد، فى بيان، أن ثورة يوليو لم تكن مجرد حدث تاريخى، بل كانت بداية عهد جديد من النضال من أجل العدالة والمساواة، واسترداد حقوق العمال والفلاحين، وتحرير الإرادة الوطنية من التبعية والاستعمار.

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى هذه المناسبة الخالدة، اعتزازه بالدور الذى لعبه عمال مصر الأوفياء فى دعم الثورة وحماية مكتسباتها، وإسهامهم الدائم فى مسيرة بناء الوطن، قائلا: فى هذه اللحظة الفارقة من تاريخ أمتنا، يدعو الاتحاد العام جميع أبناء الشعب المصرى إلى التمسك بوحدتهم الوطنية، والعمل الجاد والإخلاص فى مواجهة التحديات الراهنة، ومواصلة مسيرة التنمية والبناء تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الذى يواصل السير على نهج الحفاظ على كرامة الوطن وحقوق أبنائه.

وتابع: رحم الله الزعيم جمال عبد الناصر، قائد ثورة يوليو، وكل من ضحوا من أجل حرية وكرامة هذا الوطن العظيم، عاشت مصر حرة أبية، وعاش عمالها درعًا وسندًا لوطنهم.