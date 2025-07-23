شكرا لقرائتكم خبر عن الكليات المتاحة لشعبة علمى رياضة بالنظام الجديد بعد تطبيق البكالوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين ومحمد صبحى الأربعاء، 23 يوليو 2025 11:30 ص

حددت وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى الكليات والمعاهد المتاحة لشعبة علمى رياضة بالنظام الجديد بعد تطبيق البكالوريا المصرية وهى كالآتى.. الألسن والتنمية والتكنولوجيا ( مالية وإدارية) والإعلام علوم ذوي الإعاقة والتأهيل علوم ذوي الاحتياجات الخاصة التربية الفنية ) التربية النوعية الخدمة الاجتماعية التربية الموسيقية التربية (أدبي) التربية (طفولة) التربية تعليم أساسي الحلقة الابتدائية الاقتصاد المنزلي البنات آداب تربية - طفولة اقتصاد منزلي تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات شهادة الثانوية العامة الكليات وفقا للشعب الهندسة علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء التخطيط العمراني شعبة علمي رياضة علوم الأرض والذكاء الاصطناعي الحاسبات والمعلومات علوم البترول والتعدين الفنون التطبيقية التنمية والتكنولوجيا زراعية الآثار الفنون الجميلة (عمارة ) - المصرية الصينية التكنولوجية العلوم (رياضة) التجارة السياحة والفنادق التربية (رياضة) الأعمال دار العلوم الزراعة (هندسة زراعية) الاقتصاد والعلوم السياسية علوم الرياضة التربية الرياضية سابقا تكنولوجيا التعليم الصناعي الفنون الجميلة (فنون) الحقوق الأداب التربية للطفولة المبكرة الثروة السمكية البنات (علوم)) الجامعات التكنولوجية والمعاهد العليا والمتوسطة في نفس التخصصات.

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