شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين وولى العهد السعودى يهنئان الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وأعرب الملك سلمان - في البرقية، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السيسي، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق أطراد التقدم والازدهار.

وأشاد الملك سلمان بعمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

وفي السياق، بعث الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، معربا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس السيسي، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.