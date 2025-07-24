شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة يوليو ويجدد عهد الولاء للبناء والإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، التي تعد رمزا خالدا للحرية والعدالة الاجتماعية في تاريخ مصر.



وقد حملت البرقية، أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية الغالية، وجاء في نص البرقية تأكيد على أن ثورة يوليو ستظل منارة تضيء طريق الأجيال نحو مستقبل أفضل.



وأشاد الاتحاد في برقيته بالقيادة الحكيمة والواثقة للرئيس السيسي، التي قادت مصر نحو نهضة شاملة، مكنتها من استعادة مكانتها الإقليمية والدولية وبناء الجمهورية الجديدة على أسس راسخة من القوة والكرامة الوطنية.



وأكدت البرقية على الدور المحوري لعمال مصر، بصفتهم خط الدفاع الأول عن الوطن وسواعد البناء والإنتاج التي لا تعرف التراجع، كما نوهت إلى أن الإنجازات العملاقة والمشروعات القومية التي تحققت في عهد الرئيس السيسي قد جسدت روح العزيمة وأعادت الأمل في مستقبل مشرق لكل المصريين.



واختتم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برقيته بتجديد مبايعة الرئيس السيسي على استمرار العمل بإخلاص وتفان، واضعين مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. معربا عن يقينه بأن القيادة الحكيمة للرئيس ستقود مصر نحو المزيد من المجد والرخاء.



تعكس هذه البرقية التزام عمال مصر بدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، وتجديد العهد على بذل أقصى الجهود لتحقيق رؤية مصر 2030، والعمل يدًا بيد مع القيادة السياسية لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.