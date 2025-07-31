شكرا لقرائتكم خبر عن ما العمر المناسب لصوم الأطفال بالمسيحية؟ البابا شنودة الثالث يجيب والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل الكثير من المسيحيين حول العمر المناسب لصوم الأطفال في المناسبات المختلفة كصوم الميلاد وصوم القيامة وصوم العذراء مريم وصوم الرسل، الأمر الذى أوضحه قداسة البابا شنودة الثالث في كتاب له بعنوان "سنوات مع الناس".

وجاء السؤال: "ما هى المدة التى يجب أن يصومها قبل التناول طفل في عمر ثلاث أو أربع سنوات ؟".

وجاء الجواب من قداسة البابا قائلا: "الأطفال على قدر احتمالهم، ولكن لا تشددوا عليهم"، ويكفيهم فى الأول أن يتعودوا على الكنيسة، وعلى التناول، مع إبعادهم عن إغراء الطعام، فلا تشتر له مثلاً قربانة قبل دخول الكنيسة وتضطره أن يأكل منها، وكذلك لا تذهبوا إلى الكنيسة قداسها طويل، وفوق احتمال الطفل، وكذلك إنشغاله بموسيقى الألحان، وبالصور والآيقونات، والشموع، وتحركات الكهنة والشمامسة. كل ذلك ينسّيه الطعام أثناء القداس.