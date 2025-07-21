شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الخليجى" يدعو المجتمع الدولى إلى التحرك لفك الحصار عن غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت دول مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لفك الحصار عن قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل فوري ودون قيد أو شرط، في ظل استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلية في ارتكاب جرائم وحشية أدت إلى مجاعة حادة وكوارث إنسانية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأعرب جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانة دول مجلس التعاون الخليجي واستنكارها البالغ، لاستمرار الحصار الجائر غير الإنساني وغير القانوني الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ومنعها دخول المساعدات الإنسانية بجميع أشكالها، وما نجم عنه من كارثة إنسانية متفاقمة تجسدت في تفشي المجاعة، ونفاد المواد الغذائية والطبية، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، ومبادئ حقوق الإنسان، وتحدٍّ واضح للمجتمع الدولي.

وأكد الأمين العام أن مجلس التعاون يحمِّل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن المأساة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة، بما فيها سياسة التجويع الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال ضد الأشقاء في غزة، وأنها تشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، وتستوجب محاسبة عاجلة من قبل المجتمع الدولي.

وطالب البديوي المجتمع الدولي بجميع دوله ومؤسساته ومنظماته، إلى التحرك الفوري والجاد لوقف هذا الحصار الوحشي، ووقف آلة القتل والتجويع، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، وفتح المعابر دون تأخير، وإنقاذ أرواح الأبرياء من كارثة محققة.

كما جدد الأمين العام موقف دول مجلس التعاون الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحياة الكريمة والحرية وتقرير المصير، وتحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.