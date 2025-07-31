شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات في لبنان في ذكرى انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، إغلاق الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يوم الإثنين المقبل؛ في ذكرى انفجار مرفأ بيروت.

ووقع الانفجار في 4 أغسطس من عام 2020، وهو انفجار ضخم حدث على مرحلتين في العنبر رقم 12 في المرفأ نتجت عنه سحابة دخانية ضخمة ترافقت مع موجة صادمة هزت العاصمة بيروت، مما أدى إلى أضرار كبيرة في المرفأ وتهشيم الواجهات الزجاجية للمباني والمنازل في معظم أحياء العاصمة اللبنانية بيروت.

وأسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة أكثر من 6500 آخرين بالإضافة إلى دمار واسع في العاصمة اللبنانية بيروت.