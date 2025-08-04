عاجل: الأمطار الموسمية في باكستان ترفع حصيلة ضحايا إلى 299 شخصًا

ضحايا الأمطار الموسمية الغزيرة

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 05:44 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات والسيول الناجمة عنها إلى 299 شخصًا وأكثر من 700 مصاب، منذ بدء فصل الأمطار أواخر شهر يونيو الماضي.وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية في باكستان في بيان اليوم الاثنين، أن الأمطار الموسمية الغزيرة اجتاحت عدة مناطق في باكستان منذ 26 يونيو الماضي، وتسببت في مصرع 102 رجل، و57 امرأة، و140 طفلًا، فيما بلغت حصيلة المصابين 239 طفلًا، و204 امرأة، و272 رجلًا.وتسببت الأمطار والسيول أيضًا في دمار واسع، أدى إلى تضرر 1676 منزلًا، ونفوق 428 من رؤوس الماشية.