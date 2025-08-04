بالتفاصيل.. موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات في مصر

تنسيق الجامعات في مصر

جامعات مصر

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 05:44 مساءً كتب شريف احمد - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي في مصر، عن موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات في مصر.وأشار إلى انطلاق تنسيق المرحلة الثانية الأربعاء المقبل 6 أغسطس ويستمر التسجيل حتى 10 أغسطس.كان أعلن الوزير المصري، أن الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية 68.75% والشعبة الأدبية 64.06 وفقا للنظام الحديث بإجمالي عدد طلاب في النظام الحديث 246 ألف و642 طالب بالشعبة العلمية والشعبة الأدبية.كانت انطلقت أعمال تنسيق المرحلة الأولى يوم الثلاثاء 29 يوليو الماضي وانتهت 2 أغسطس.وحدد مكتب التنسيق الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية بواقع 293 درجة فأكثر بنسبة 91.56% فأكثر وعدد طلاب 21853.المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات في مصروسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية 283 درجة فأكثر، بنسبة 88.44% فأكثر بإجمالي عدد طلاب 16577 طالبا.كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 233 درجة فأكثر بنسبة 72.81% بإجمالي عدد طلاب 54073 طالبا.وفيما يخص طلاب الثانوية العامة النظام القديم سجل الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية 350 درجة فأكثر بنسبة مئوية 85.37% فأكثر وعدد الطلاب 1411 طالبا.وبلغ عدد الشعبة الهندسية 335 درجة فأكثر بنسبة 81.71% فأكثر بإجمالي عدد طلاب 280 طالبا.أما الحد الأدنى للشعبة الأدبية 270 درجة فأكثر بنسبة 65.85 % وعدد الطلاب 527، ويكون إجمالي عدد طلاب النظام القديم 2218 طالبا.