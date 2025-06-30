شكرا لقرائتكم خبر عن متى يشير تساقط الشعر لمشكلة صحية؟ والان مع تفاصيل الخبر

تساقط القليل من الشعر أثناء الاستحمام أو رؤية بعض الخصلات على وسادتك أمر طبيعي تمامًا، فالشعر يتساقط أمر طبيعى، ولكن غير الطبيعى تساقطه بكثرة، وظهور فراغات في فروة الرأس نتيجة لهذا التساقط، وقد يكون السبب أكثر من مجرد تساقط بسبب تغييرات الموسم أو سوء العناية بالشعر، أحيانًا قد يكون سبب تساقط الشعر علامة تحذيرية من جسمك لوجود مشكلة صحية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 7 أسباب وراء تساقط الشعر والحالات الصحية التي تدل على ذلك:

مشاكل في الغدة الدرقية

إذا كان شعرك يتساقط وتشعر بالتعب طوال الوقت، أو تكتسب وزناً بدون سبب، أو تشعر بالبرد فقد يكون ذلك بسبب وجود قصور في الغدة الدرقية أو فرط نشاطها، فمع قصور الغدة الدرقية، يتباطأ الجسم، بما في ذلك دورة شعرك، وقد يصبح شعرك جافًا وهشًا ويبدأ في الترقق، وخاصة عند منطقة التاج، أم فرط نشاط الغدة الدرقية، فقد يسبب تكسير الشعر بسهولة.وحالات الغدة الدرقية شائعة بشكل لا يصدق خاصة عند النساء، وغالبًا ما تمر دون تشخيص لسنوات، ويمكن أن يساعدك اختبار دم بسيط لمستويات TSH وT3 وT4 في معرفة ما إذا كانت الغدة الدرقية لديك السبب وراء تساقط شعرك.

متلازمة تكيس المبايض (PCOS)

متلازمة تكيس المبايض هي رحلة هرمونية متقلبة لا يتوقعها أحد، إنها تؤثر على المبايض والهرمونات، وحتى على شعرك، فمن أعراضها المميزة تساقط الشعر في فروة الرأس مع نمو المزيد منه على الوجه أو الجسم.

ويحدث هذا لأن متلازمة تكيس المبايض يمكن أن تؤدي إلى زيادة الأندروجينات (الهرمونات الذكرية)، مما يقلص بصيلات الشعر ويقصر مرحلة نموه، لذلك إذا لاحظتى زيادة في الشعر على ذقنكِ وقلة في شعر رأسكِ، أو عدم انتظام في الدورة الشهرية، أو ظهور حب الشباب، فقد تكون متلازمة تكيس المبايض هي السبب.

وكلما تم اكتشافها مبكرًا، كان من الأسهل التعامل معها بتغييرات في نمط الحياة، وتناول الأدوية، وتنظيم الهرمونات، لذلك لا تتجاهليها لمجرد اعتقادكِ أنها مجرد مشكلة شعر.

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد

هل تشعر بالدوار والتعب وضيق التنفس أثناء صعود الدرج، وتلاحظ أيضًا تساقط شعرك أكثر من المعتاد، قد تكون مستويات الحديد لديك هي المشكلة، حيث يلعب الحديد دورًا رئيسيًا في إنتاج الهيموجلوبين، الذي يساعد على نقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، بما في ذلك بصيلات الشعر، وعندما لا يكون هناك ما يكفي من الأكسجين، قد يتوقف نمو شعرك ويبدأ بالتساقط على شكل كتل.

ونقص الحديد شائع بشكل خاص لدى النساء في فترة الحيض، والنباتيين، أو أي شخص لا يحصل على ما يكفي من الأطعمة الغنية بالحديد، فإذا لم تكن متأكدًا، فاطلب من طبيبك إجراء اختبار الفيريتين (الذي يتحقق من مخزون الحديد لديك)، وقد يكون حل المشكلة بسيطًا مثل تناول مكمل غذائي أو تناول الأطعمة الغنية بهذا المعدن مثل السبانخ والعدس واللحوم الحمراء.

الذئبة

قد يبدو تساقط الشعر عرضًا خفيفًا حتى تدرك أنه ناتج عن أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة، حيث ينقلب الجهاز المناعي على جسمك، بما في ذلك بشرتك وبصيلات شعرك، ويمكن أن يسبب ذلك التهابًا واسع النطاق، وكذلك تساقط الشعر.

الشيء المعقد هو أن الذئبة قد يصعب تشخيصها لأن أعراضها غامضة، مثل آلام في المفاصل والشعور بالتعب والطفح الجلدي وقرح الفم شائعة أيضًا، لكن تساقط الشعر وخاصة حول حواف فروة الرأس أو في بقع، يمكن أن يكون في بعض الأحيان أحد العلامات الخارجية الأولى.

فإذا كان لديك تاريخ عائلي لأمراض المناعة الذاتية أو تشك في وجود شيء غير طبيعي، فلا تتجاهل الأمر، وعادةً ما يكون فحص الدم لـ ANA (الأجسام المضادة للنواة) هو الخطوة الأولى للكشف عن المرض.

نقص فيتامين د

التعرض لضوء الشمس أمر ضرورى للغاية ليس فقط لجسمك ولكن لشعرك أيضًا، فهو يُساعد على نمو شعرك، ويلعب فيتامين د دورًا في تحفيز بصيلات الشعر الجديدة والقديمة، وعندما لا يحصل جسمك على كمية كافية منه، قد يُعيق نمو الشعر الجديد.

ومع قضاء الكثير من الناس وقتًا أطول في منازلهم (أو ما يُعرف بحياة العمل عن بُعد)، أصبح نقص فيتامين د أكثر شيوعًا، وغالبًا ما يظهر على شكل ترقق منتشر - ليس في بقعة واحدة فقط، بل في جميع أنحاء الرأس.

بجانب أعراض أخرى مثل، التقلبات المزاجية أو الضبابية أو التعب، وكلها أعراض شائعة لنقص فيتامين د، ويُمكن تأكيد ذلك من خلال فحص الدم، كما أن التعرض لضوء الشمس أو تناول المكملات الغذائية من فيتامين د يُمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا، ليس فقط في طاقتك، بل في شعرك أيضًا.

تساقط الشعر الكربي (TE)

هذا ليس مرضًا تمامًا، بل حالة ناجمة عن التوتر أو المرض أو الولادة أو الجراحة أو حتى أنظمة الدايت أو إنقاص الوزن القاسية، وتساقط الشعر الكربي هو عندما يدخل شعرك في مرحلة الراحة مبكرًا جدًا، مما يتسبب في تساقطه بكثافة بعد بضعة أشهر من الحدث المسبب.

وعادةً لا تلاحظ هذه الحالة إلا بعد أشهر، فعلى سبيل المثال، إذا كنت قد أصبت بفيروس كورونا أو تعرضت لحادث صادم قبل ثلاثة أشهر، فقد تلاحظ فجأة أنك تفقد حفنة من شعرك بعد مرور الوقت، ولكن غالبًا ما يكون تساقط الشعر الكربي مؤقتًا، لذلك إذا حافظت على نظام غذائي صحي ومستوى التوتر والنوم المناسب، فسيعود شعرك إلى طبيعته عادةً في غضون 3-6 أشهر، ومع ذلك، فهي علامة على أن جسمك قد مر بمشكلة ما، وأنك بحاجة إلى التعافي.

مرض السكر

ارتفاع مستويات السكر في الدم الناتج عن مرض السكر قد يُتلف الأوعية الدموية مع مرور الوقت، بما في ذلك تلك التي تُغذي بصيلات شعرك، حيث إن ضعف الدورة الدموية يعني نقص التغذية، مما يؤدي إلى تساقط الشعر، كما يُمكن أن يُسبب داء السكري اختلالات هرمونية ويؤثر على جهازك المناعي، وكلاهما يُؤثر على نمو الشعر.

فإذا كنت تشعر بالعطش الدائم، أو تتبول كثيرًا، أو تشعر بالتعب، أو تشوش الرؤية، فلا تتجاهل الأمر، وقد يكون تساقط الشعر مجرد وسيلة من جسمك لحثك على إجراء فحص طبي ضروري للكشف عن مرض السكر.

ماذا يجب عليك فعله إذا كنت تفقد شعرك؟

تساقط الشعر قليلاً أمر طبيعي، ولكن إذا لاحظت تساقطاً أكثر من المعتاد، خاصة عند الاستحمام أو عند تمشيط شعرك، فالأمر يستحق الفحص، لذلك تابع أعراضك، للكشف عن المشكلة ومحاولة حلها.