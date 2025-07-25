شكرا لقرائتكم خبر عن فى الموجة الحارة.. 7 نصائح مهمة لو لديك تاريخ وراثى لأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

الطقس الحار يجهد أجهزة الجسم الحيوية أهمها القلب والدماغ، فبعض الأشخاص قد تتفاقم لديهم أعراض قصور القلب الاحتقاني بشكل كبير، أو قد يُصابون باضطراب نظم القلب، وهو المصطلح الطبي لعدم انتظام ضربات القلب.

يمكن أن يكون التأثير على قلبك ودماغك خطيرًا

أشار تقرير صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها حسب موقع" جمعية القلب الأمريكية " heart"، إلى أن حالات دخول المستشفيات بسبب مشاكل القلب والأوعية الدموية، ترتفع في الأيام التي تشهد ارتفاع درجات الحرارة، موضحا أن درجات الحرارة المرتفعة قد تزيد من خطر الإصابة المباشرة بالسكتة الدماغية الإقفارية الناتجة عن جلطة، وهي النوع الأكثر شيوعًا من السكتات الدماغية.

يعتمد تنظيم الحرارة لدى البشر على تدفق الدم، فالجسم السليم يتخلص من الحرارة بدفع الدم إلى الجلد، كما أننا نتعرق، ومع تبخر العرق، يحمل معه المزيد من الحرارة.

كشف التقرير أن أي شخص لديه تاريخ من أمراض القلب، أو ارتفاع ضغط الدم، أو السكتة الدماغية، أو السمنة، يكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بمشاكل مرتبطة بالحرارة، وبالمثل، تُحذر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) من أن مرضى السكري قد يُعانون من تلف في الأوعية الدموية والأعصاب، مما قد يؤثر على قدرتهم على تبريد أجسامهم.

ماذا يمكنك أن تفعل للبقاء آمنًا؟

اعرف هذه الأعراض: تشمل علامات الإجهاد الحراري الصداع، والدوار، والضعف، والغثيان، وبرودة ورطوبة الجلد، ويمكن علاجه بالابتعاد عن الحرارة أو استخدام قطعة قماش مبللة لتبريد الجسم إذا لم تتحسن الأعراض خلال ساعة، فاطلب الرعاية الطبية.

اشرب الكثير من الماء: الترطيب يُساعد القلب على ضخ الدم بسهولة أكبر، ويُساعد العضلات على العمل بكفاءة أكبر، وتختلف الكمية الدقيقة للسوائل التي تحتاجها.

حافظ على برودة الجو: إذا لم يكن لديك مكيف هواء، أو لم تتمكن من الوصول إلى مكان به مكيف هواء، استخدم زجاجة رذاذ أو قطعة قماش مبللة لترطيب جسمك.



راقب الأدوية: نظرًا للضغط الإضافي على أجهزة الجسم، يحتاج مرضى القلب إلى الحرص على المواظبة على تناول الأدوية الطبية الموصوفة لهم.

قد تتطلب بعض الحالات مساعدة طبية: قد يستخدم الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم أو قصور القلب مدرات البول للمساعدة في التخلص من السوائل الزائدة في الجسم، لكنهم قد يحتاجون أيضًا إلى زيادة تناول السوائل للتكيف مع الحرارة.

انتبه لما تأكله: اكثر من تناول الأطعمة الصيفية كالبطيخ أو الخيار، فهي غنية بالماء، كما يُنصح بتجنب الوجبات الثقيلة، لأن تناول وجبة دسمة تتطلب تدفق المزيد من الدم إلى جهازك الهضمي.

انتبه لوقت خروج ونوع ملابسك: في ظل الحرارة المرتفعة يجب الحذر من الخروج خلال وقت الذروة وفترة ما بعد الظهر، مع ضرورة ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة وفاتحة اللون.

مارس الرياضة، ولكن بذكاء: حتى في الحر، الرياضة مهمة للصحة على المدى الطويل، ولكن إن أمكن، انقل تمرينك إلى المنزل، أو مارس السباحة.