أسباب اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه طبياً.. وقصص واقعية عن أمهات وأطفالهن

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 أغسطس 2025 11:09 صباحاً - أظهرت الأبحاث حتى الآن أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه قد يكون ناجماً عن عدد من الأشياء، وهي تشريح في الدماغ ووظائفه؛ حيث يرتبط مع انخفاض مستوى النشاط في أجزاء الدماغ المسؤولة عن الانتباه ومستوى النشاط باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. كما أن الجينات والوراثة، يلعبان دوراً في هذا وغالباً ما يكون اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وراثياً. لدى الطفل المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه فرصة بنسبة 1 من 4 أن يكون أحد والديه مصاباً به. ومن المرجح أيضاً أن يكون أحد أفراد العائلة المقربين، مثل أحد الأشقاء، مصاباً باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. إليكِ الأسباب بالتفصيل، كما يقررها الأطباء والمتخصصون.

أسباب فرط الحركة



قد تؤدي الإصابات الخطيرة في الرأس إلى الإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في بعض الحالات.

كما أن الولادة المبكرة تُزيد من خطر الإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وتزيد التعرضات قبل الولادة، مثل النيكوتين الناتج عن التدخين، من خطر الإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

وفي حالات نادرة جداً، قد تؤدي السموم البيئية إلى اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. على سبيل المثال، فقد يؤثر وجود الرصاص في الجسم على نمو الطفل وسلوكه.

أسباب أخرى لفرط الحركة

لا يوجد دليل على أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يحدث بسبب:

تناول الكثير من السكر

إضافات غذائية

الحساسية

التطعيمات

لماذا يعاني عدد كبير من الأطفال من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؟

ارتفع عدد الأطفال الذين يتلقون علاجاً لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. وليس من الواضح ما إذا كان عدد الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أكبر، أو ما إذا كان عدد الأطفال الذين تم تشخيصهم به أكبر. كما أن عدد الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه الذين يتلقون العلاج لفترات أطول أكبر.

وفقاً للأطباء، يُصيب اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه حوالي 9.4% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و17 عاماً، بما في ذلك 2.4% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و5 أعوام، و4% إلى 12% من الأطفال في سن المدرسة. كما يُعدّ الأولاد أكثر عُرضة للإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بمرتين من البنات. يُظهر كلٌّ من الأولاد والبنات المصابين بهذا الاضطراب عادةً أعراض اضطراب نفسي إضافي، وقد يُعانون أيضاً من صعوبات في التعلم واللغة. وبفضل زيادة الوعي والطرق الأفضل لتشخيص وعلاج هذا الاضطراب، أصبح عدد أكبر من الأطفال يحصلون على المساعدة.

وقد يكون من الممكن أيضاً أن يكون الأداء المدرسي أكثر أهمية بسبب الطلب الفني الأعلى للعديد من الوظائف، وأن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يتداخل في كثير من الأحيان مع الأداء المدرسي.

أطعمة لإدارة اضطراب فرط الحركة عند الأطفال

تجارب الأمهات مع أطفال مصابين بفرط الحركة وتشتت الانتباه

تجارب الأمهات مع أطفال مصابين بفرط الحركة وتشتت الانتباه

أنتِ بطلة

تقول إحدى الأمهات: "يثير أطفالي مشاكلي الحسية، ويمكن أن أصبح مفرطة التحفيز بسهولة شديدة؛ إذا كان الاثنان يلعبان معاً. لم أشعر كثيراً عندما كان لديّ طفل واحد فقط. ولكن حتى في ذلك الوقت لم أتمكن أبداً من قضاء اليوم كله في رعايته بمفردي أو التفاعل معه طوال الوقت. لم أكن أعرف عن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه حتى بلغ طفلي الثاني عامين. على الأقل تمكنت من إدراك ذلك، خصوصاً إذا كان لديّ مساعدة في المنزل (عاملة نظافة، أو جليسة أطفال) وإذا كان لديّ بعض الوقت للاسترخاء. فلا تتضايقي واعلمي أنك لستِ كباقي الأمهات، بل أنتِ بطلة مختلفة، فإن اضطرارك إلى الطهي أو التنظيف، بينما يصرخ الأطفال ويلعبون في غرفة المعيشة هو كابوس حقيقي؛ كما أن وجود منزل فوضوي وقذر؛ لأنك لا تملكين الوقت أو الدافع للتنظيف هو أمر طبيعي، وأن تكوني طوال اليوم في ذلك المنزل مع طفل صغير هو كابوس أكبر؛ أعتقد أننا بحاجة إلى التركيز على ما نجيده؛ على ما لا يجعلنا عاطفيين غير منظمين وما إلى ذلك، والتخلي عن الأشياء التي لا يمكننا التعامل معها. في هذه الظروف، نحتاج إلى إيجاد طرق لتربية الطفل تناسب احتياجاتنا الخاصة. لا يمكننا الاعتماد على حقيقة أنه لمجرد أننا أمهات سنكون قادرات على القيام بأي شيء أو التضحيات مثل أي شخص لديه عقل عادي. بعد فترة من الوقت، ستشعرين بالسلام مع حقيقة أنك الأم التي يمكنكِ أن تكونيها".

أنا وزوجي

تقول إحدى الأمهات: "أنا وزوجي نعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ونتعرض للتحفيز الزائد بسهولة. لدينا ابنة عمرها أربعة أشهر، وكوني أمّاً كان أفضل شيء فعلناه في حياتنا، هو أننا جهزنا أنفسنا لإنجاب أطفال في تلك الصورة.

إنه أمر صعب بالتأكيد، وأحياناً عندما تبكي ابنتي أشعر بضغط شديد وأبدأ بالبكاء أيضاً. لكن في نهاية المطاف، أنا سعيدة جداً لأن لدينا طفلة. عندما تنام، أجد نفسي أنظر إلى صورها على هاتفي وأفتقدها، حتى في الأيام الصعبة.

سأشتري قريباً سدادات أذن حلقية، وأعتقد أنها قد تُخفف من الضغط. ونتناوب بالتأكيد أنا وزوجي على تهدئتها، إذا شعرنا بالإرهاق.

ورغم صعوبة إنجاز الأمور مع طفلتي، إلا أنه كان حافزاً كبيراً لي، فأنا أريدها أن تكبر في بيئة آمنة ونظيفة. إنه قرار مصيري، وأنا متأكدة من أنكِ ستتخذين القرار الأنسب لكِ!

معلمة رياض الأطفال نبّهتني

تروي إحدى الأمهات: "هذه تجربتي كأمٍّ شُخِّصَت ابنتي مؤخراً باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. كانت ابنتي، ولا تزال، صعبة المراس، ومن المقرر تقييمها العام المقبل عندما تبلغ الخامسة. في الواقع، كانت معلمة رياض الأطفال هي منْ نبّهتني إلى ذلك، ثم أدركتُ أنني أنا أيضاً أعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. سبق أن شُخِّصتُ بالقلق الاجتماعي واكتئاب ما بعد الولادة، وكنتُ أتناول مضادات الاكتئاب، لكنني لم أستطع التأقلم.

ابني البالغ من العمر ١٧ شهراً أسهل بكثير من الناحية العاطفية، لكنه مليء بالتحديات الجسدية؛ لذا فأنا مشغولة جداً، والقول إنني أعاني هو أقل من الحقيقة، لا أحظى بدعم خارجي من جدّي وجدتي، فوالدتي تعاني من اضطراب ثنائي القطب وليست قادرة جسدياً، وحماتي تعمل بدوام كامل. كلتا أختيّ الأكبر تعملان ولديهما أطفال؛ لذا فإن فكرة "تربية طفل تتطلب قرية بأكملها" لا تناسبني.

مع كل ما سبق، لن أغير شيئاً. أولاً، لولا معاناتي مع ابنتي لما شُخِّصتُ أبداً. وكمّ الحب والفرح الذي يجلبانه سيفوقان دائماً المعاناة في رأيي. وأنا أمّ لا تمتلك خبرةً في العلاج النفسي، ولم أدرس أيَّ علم نفس؛ لذا فإن خلفيتي محدودة، وما زلتُ أحاول جاهدةً، يوماً بعد يوم.

إن مشاهدة طفليّ يضحكان على بعضهما البعض هو أجمل شيء رأيته، وشعرت به على الإطلاق"

الأطفال مختلفون فحسب

تروي إحدى الأمهات: "لديّ طفلان - أحدهما يبلغ من العمر 5 سنوات، والآخر يبلغ من العمر عاماً واحداً. من المحتمل أن يكون الطفل البالغ من العمر 5 سنوات مصاباً باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وكانت العلامات موجودة منذ الولادة (حتى منذ الحمل إذا حسبت مدى نشاطه في الرحم). ولم تظهر على الطفل البالغ من العمر عاماً واحداً أيّ علامات حتى الآن، ولكن الأمر لا يزال مبكراً.

أنا أمّ أعرف بعض استراتيجيات التكيف، وأحاول أن أفهم وجهات النظر، وأيضاً أشعر بالانزعاج الشديد من الناس، وأميل إلى الاستجابة بنفس الطريقة التي استجاب بها والداي عندما تصرفت بالطريقة التي يتصرف بها طفلي، فأنا أتذكر ما قالته أمي: "لا يوجد طفل سيء، الأطفال مختلفون فحسب، وإذا كان لديك طفل، مصاب بفرط الحركة"، فمن المرجح أن تواجهي صعوبة في التعامل مع أطفالك في مرحلة ما. جميعنا نواجه ذلك. مع ذلك، لن تعرفي مدى تأثير ذلك عليكِ أو عليه إلا بعد أن تكبري".

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.