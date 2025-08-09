انت الان تتابع خبر ازداد 100 دولار إضافية عن العام الماضي.. العراق يرتفع بقائمة الدول بمتوسط الرواتب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبقائمة دولية مكونة من اكثر من 190 بلدا، جاء العراق بالمرتبة 86 عالميًا وبمتوسط راتب بلغ 690 دولارا للفرد، ارتفاعا من المرتبة 89 وبمتوسط راتب يبلغ 582 دولارا للعام الماضي 2024.



وعلى الصعيد العربي، استقر العراق بالمرتبة العاشرة بعد الامارات التي جاءت الأول عربيًا بمتوسط راتب يبلغ 3770 دولارا للفرد، ثم قطر، السعودية ، الكويت، البحرين، المغرب، عمان، لبنان، الأردن، ثم العراق.

وعالميًا، جاءت سويسرا بالمرتبة الأولى بمتوسط راتب بلغ 8218 دولارا، فيما جاءت فلسطين بالمرتبة الأخيرة بمتوسط راتب بلغ 104 دولارات للفرد.