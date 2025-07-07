مكياج الشوكولاتة موضة صيف 2025: دفء لوني يليق بكل المواسم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 يوليو 2025 11:52 صباحاً - يبدو أن صيحات المكياج هذا العام تميل أكثر فأكثر إلى الألوان الغنية والدافئة التي تعكس أنوثة ناعمة وجاذبية ناعمة في آن، وعلى رأسها مكياج الشوكولاتة الذي اجتاح منصات التواصل الاجتماعي وأصبح خياراً مفضلاً للنجمات وخبراء التجميل. فهو مكياج يعتمد على تدرجات البني والبرونزي والكاكاوي، ليمنح البشرة توهجاً طبيعياً ولمسة راقية تناسب جميع ألوان البشرة ومختلف المناسبات.

في التالي، نرصد لك تفاصيل هذه الصيحة الجمالية، وأبرز المستحضرات التي تساعدك في الحصول على إطلالة "شوكولاتية" ساحرة، فتألقي بها في اليوم العالمي للشوكولاتة.

ألوان شهية بمذاق بصري

ألوان مكياج بألوان الشوكولاتة

ما يميز مكياج الشوكولاتة هو قدرته على محاكاة تدرجات الشوكولاتة بأشكالها المختلفة، من البني الداكن المائل إلى الأسود كـ"دارك شوكولا"، إلى ألوان النوجا، الموكا، الحليب بالشوكولاتة، وحتى الكراميل الذهبي. تُستخدم هذه الألوان على الجفون، الشفاه، والوجنتين، مما يمنح الوجه دفئاً ونضارة طبيعية تناسب جميع ألوان البشرة، خصوصاً مع ضوء الصيف الذهبي.

لماذا هذا الاتجاه الآن؟

رواج مكياج الشوكولاتة هذا الصيف يعود لرغبة الكثيرات في اعتماد إطلالات ناعمة، طبيعية، ولكنها لافتة للنظر. هذه التدرجات تمنح مظهراً ناعماً ولكنه قوي، كلاسيكياً ولكن بلمسة عصرية، خاصة عندما يُدمج مع لمسات لامعة أو أكسسوارات ذهبية. كما أن هذا الاتجاه يدعم مبدأ "الجمال الدافئ"، الذي يحتفي بالتنوع اللوني الطبيعي للبشرة، ويتيح لكل امرأة التعبير عن جمالها بأسلوب ناعم لا يصرخ، بل يهمس بثقة.

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نصيحة لتحصلي على إطلالة "Chocolate Glow" المثالية:

مكياج الشوكولاتة الموضة الأبرز في صيف 2025

• استخدمي برايمر بلمعة خفيفة لتوحيد لون البشرة.

• طبقي ظلال عيون بدرجات الشوكولا، وادمجيها بلطف نحو الخارج.

• أضيفي لمعة ذهبية على الجفن المتحرك أو زاوية العين.

• اختاري روجاً بنياً فاتحاً أو كراميل لامعاً، حسب لون بشرتك.

• لمسة من البرونزر على جوانب الوجه ستكمل الإطلالة.

إليك أبرز المستحضرات المناسبة هذا الموسم لتطبيق هذا المكياج:

بي بي كريم Super BB Cream - Full Coverage BB Cream من إربوريان Erborian

بي بي كريم Super BB Cream - Full Coverage BB Cream من إربوريان Erborian

بي بي كريم Super BB Cream - Full Coverage BB Cream من اربوريان Erborian، هو أكثر من مجرد كريم أساس؛ إنه مزيج متوازن بين العناية بالبشرة والمكياج، تم تصميمه لإخفاء العيوب بشكل فعّال مع الحفاظ على ملمس خفيف من دون أن يبدو كقناع. يوفّر هذا الكريم تغطية أقوى من الـ BB Cream التقليدي، حيث يخفي البقع الداكنة، الاحمرار، والعيوب، مع ترك لمسة نهائية طبيعية ومخملية. يحتوي على اثنين من المكونات الكورية الخارقة: الجنسنغ الأبيض وأزهار الجنسنغ المخمرة، ما يمنح البشرة ملمساً ناعماً ورطباً. كما تمت إضافة النياسيناميد، أحد أقوى المكونات الفعالة في تقليل حب الشباب والرؤوس السوداء والمسام الواسعة. بفضل هذه التركيبة، يعمل Super BB على تحسين مظهر البشرة بمرور الوقت، لتبدو صافية ومشرقة، من دون الحاجة لإخفائها بالكامل.

كونسيلر Soft Matte Complete Concealer من نارس Nars

كونسيلر Soft Matte Complete Concealer من نارس Nars

كونسيلر بتركيبة كريمية خفيفة وخالية من الزيوت، يوفّر تغطية كاملة ويمنح البشرة لمسة نهائية ناعمة غير لامعة وطبيعية.

يعتمد هذا الكونسيلر على تأثير التمويه البصري لإخفاء الهالات السوداء، الاحمرار، التصبغات، وفرط التصبغ، إضافةً إلى البثور وآثار حب الشباب. بفضل تقنية Soft-Focus Smoothing Complex، والتي تحتوي على بودرة Optimal Diffusion Powder، يقوم بتمويه العيوب من خلال كرات ضوئية تشتت الضوء لتمنح البشرة مظهراً ناعماً ومصقولاً.

يدوم الكونسيلر طوال اليوم بدون أن يبدو متكتلاً أو يستقر في الخطوط الدقيقة والمسام. ما يميز هذه التركيبة هو احتواؤها على مكونات تعزز صحة البشرة مثل الببتيدات التي تحفز الكولاجين وحمض الهيالورونيك، مما يساعد على تقليل مظهر التجاعيد والمسام مع مرور الوقت. كما تحتوي على مزيج من مضادات الأكسدة مثل فيتامينات A وC وE، التي توفر حماية يومية للبشرة.

برونزر Tinted Moisturizer Bronzer من لورا ميرسييه Laura Mercier

برونزر Tinted Moisturizer Bronzer من لورا ميرسييه Laura Mercier

أول برونزر كريمي يجمع بين فوائد Tinted Moisturizer ولمسة التوهّج الشمسي الطبيعية. يمنح البشرة دفئاً خفيفاً ومظهراً مشمساً من دون مبالغة، بفضل تركيبة تحتوي على 6 أنواع من حبيبات اللؤلؤ البرونزية المصممة خصيصاً لتناسب جميع درجات البشرة.

يمنح ترطيباً يدوم حتى 12 ساعة، ليترك البشرة ناعمة، متجانسة، وصحية المظهر.

أحمر شفاه Ultra Suede™ Lipstick من ميك آب باي ماريو Makeup By Mario

أحمر شفاه Ultra Suede™ Lipstick من ميك آب باي ماريو Makeup By Mario

أحمر شفاه بلمسة نهائية مخملية Suede Matte يوفّر تغطية كاملة ومظهراً مصقولاً في تمريرة واحدة. تركيبته النباتية الفريدة من نوعها تحتوي على مزيج من الشموع النباتية التي تمنح تطبيقاً ناعماً ومريحاً للغاية، إلى جانب زيوت بذور ثنائية من الورد والفاكهة الاستوائية التي تساعد في ترطيب وتنعيم الشفاه من دون أن تجف. تقنية Blur Filtered Technology تساهم في تمويه مظهر الشفاه وجعلها تبدو أكثر نعومة بفضل الجلّات الملساء والبودرة المعالجة. حتى التصميم الخارجي يأتي بغطاء مغناطيسي أنيق وسهل الاستخدام.

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لوحة إضاءة Ambient Lighting Palette Volume III من هاورغلاس Hourglass

لوحة إضاءة Ambient Lighting Palette Volume III من هاورغلاس Hourglass

الإصدار الأحدث من لوحة الإضاءة الشهيرة Ambient Lighting Palette، ويحتوي على ثلاثة ألوان جديدة: بودرتي إنهاء ولمعة هايلايتر واحدة.

تعتمد هذه اللوحة على تقنية الضوء الضوئي Photoluminescent Technology التي تُعيد توزيع الضوء المحيط لتنعيم مظهر البشرة، وتمنحها إشراقة متعددة الأبعاد.

يمكن استخدام كل لون على حدة أو دمجها للحصول على لمسة نهائية مخصصة. هذه النسخة Volume III مناسبة للبشرات المتوسطة إلى الداكنة، وتقدم توهجاً خفيفاً وطبيعياً مع قدرة على تمويه العيوب وتحسين مظهر البشرة بشكل عام.